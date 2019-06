Ośmiu laureatów Gdańskiego Konkursu Poetyckiego 2019 dla seniorów

W czwartek 13 czerwca 2019 w Ratuszu Staromiejskim poznaliśmy wyniki III Gdańskiego Konkursu Poetyckiego dla Seniorów. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt wierszy, m.in. o tematyce miłosnej, patriotycznej, przyrodniczej, zabawnej lub tragicznej, które stworzyli najstarsi mieszkańcy Gdańska. Prace powstały z pasji i miłości do poezji.

Konkurs poetycki jest pierwszym etapem projektu „Benefis Dojrzałości 2019”, adresowanego do osób po 60 roku życia. Założeniem projektu jest pewien rodzaj przełamania barier, osądu o możliwościach, potencjale i zdolnościach tej grupy wiekowej w powszechnej świadomości, poprzez udział w istotnym wydarzeniu kulturalnym.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Anna Stawska,

Grażyna Bogusz,

Jadwiga Wawrzyniak,

Jerzy Krukowski,

Jolanta Korczak,

Krystyna Leśniewska,

Marta Jeziorska i

Stefania Stankiewicz.

- Piszę od wielu lat, ale nigdy nic nie wydałam - mówi Grażyna Bogusz, jedna z laureatek konkursu. - Wiele lat temu, jeszcze na studiach, wygrałam konkurs poetycki, ale potem pisałam już głównie do szuflady.

Nagrodzone wiersze na gali Benefisu Dojrzałości

Laureaci Gdańskiego Konkursu Poetyckiego otrzymają niezwykłą nagrodę. Zwycięskie utwory zostaną zaprezentowane, z podkładem muzycznym, 29 października podczas gali „Benefisu Dojrzałości 2019” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Koncert wykona zespół wokalno-instrumentalny złożony m.in. z przedstawicieli chórów, orkiestr, formacji jazzowych i teatralnych.

- Utwór, który wysłałam na konkurs, napisałam dla zespołu teatralnego Przystanek 21, który prowadzę przy stowarzyszeniu Klub Inicjatyw Seniora. Nosi tytuł "Ciepły fiolet" - dodała pani Grażyna. - Jest bardzo spokojny, pogodny. Kieruję w nim kilka ciepłych słów do innych seniorów. Ukazuje w nim taki kawałek świata, w którym czują się dobrze, są szczęśliwi. Myślę, że może być trudno zilustrować go muzycznie, bo mało w nim rymów, ale po cichu marze, że swoim operowym głosem wykona go Maciej Miecznikowski.