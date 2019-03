Ostatni dzień kampanii wyborczej w Gdańsku. Kandydaci na prezydenta miasta podsumowują swoje działania

Trzech kandydatów na prezydenta Gdańska i trzy konferencje prasowe, podczas których każdy z nich podsumował swoją kampanię wyborczą. Piątek, 1 marca, to ostatni dzień kampanii. Od północy obowiązuje cisza wyborcza.

Gromkie okrzyki „Ola!Ola!Ola!”, a nawet… oświadczyny jednego z mieszkańców, towarzyszyły Aleksandrze Dulkiewicz w piątek, podczas konferencji prasowej podsumowującej kończącą się dziś kampanię wyborczą.

- To była krótka, ale bardzo intensywna kampania wyborcza, w której z jednej strony pokazywaliśmy program wyborczy, z drugiej strony pokazywaliśmy pełną determinację do kontynuacji rozwoju Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz w tę niedzielę ma szansę zostać pierwszą w historii Gdańska kobietą prezydentem - podkreślił wiceprezydent Piotr Grzelak, szef sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz.

- 5 dni, 5 celów na 5 lat - przez ten tydzień, każdego dnia, staraliśmy się pokazywać rzeczy ważne dla gdańszczanek i gdańszczan, czyli również dla mnie. W poniedziałek mówiliśmy o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, zaprezentowaliśmy pilotażowy program audytu dojazdu rowerowego do szkół. We wtorek mówiliśmy o zdrowiu, podsumowaliśmy programy profilaktyczne i zdrowotne. W środę - ekonomia, przedsiębiorczość oraz sprawniejsze poruszanie się po Gdańsku. Podpisaliśmy umowę na wynajem 46 autobusów i w przeciągu najbliższych dwóch lat nasz tabor wzbogaci się o niemal 100 nowych pojazdów. Wczoraj z kolei solidarność z przyszłymi pokoleniami, czyli ekologia. Ogłosiliśmy start programu „Gdańsk bez plastiku”, po to, żeby nasze miasto było w jak najlepszej kondycji. Popołudniu byliśmy na kwaterze ś.p. żołnierzy Armii Krajowej - podsumowała Dulkiewicz.- Za tę kampanię chcę podziękować wszystkim, którzy cały czas byli ze mną. Nieważne czy to była 7 rano, czy wieczór. Zawsze byli ze mną cudowni gdańszczanie i gdańszczanie, którzy wierzą w to, że naszemu miastu należy się kontynuacja myśli i programu Pawła Adamowicza. I co więcej pokładają tę nadzieję we mnie. Bez was tego nie zrobię, więc proszę bądźcie razem ze mną - dodała.

Dulkiewicz podkreślała, że „te wybory to nie tylko formalność”. - W niedzielę, 3 marca, pójdźmy jak najliczniej do urn i zagłosujmy. Weźmy wspólnie odpowiedzialność za przyszłość naszego miasta. Wszystko dla Gdańska!- powiedziała.

W piątek o godz. 14 pod dawnym kinem Krewetka, z wyborcami spotkał się także Grzegorz Braun. Jego zwolennicy mogli sobie zrobić z nim zdjęcie oraz otrzymać egzemplarz specjalnie wydanej gazety "Układ Gdański".

- Działa tutaj zmowa monopolistów, którzy już się wcześniej umówili, że przekażą sobie władzę z rąk do rąk, że w Gdańsku ma nastąpić akt feudalnego dziedziczenia władzy. Oni się na to umówili, a moja kandydatura psuje szyki, komplikuje sytuację, wpędza konkurencję w koszta, które nie były przewidziane w budżetach na kampanie wyborcze tego sezonu. Obowiązuje wyrok smierci cywilnej na mnie wydany i wielostronnie respektowany - stwierdził dziś Braun. - Ja się nie martwię tą sytuacją, bo w pewnym sensie to jest komplement dla mojej kampanii, że przemilczenie i zakłamanie na jej temat jest tak powszechne. Doznałem w Gdańsku, w ostatnich tygodniach, niezliczoych wyrazów sympatii i życzliwości. Gdańszczanie zwracają się z wręcz tremującymi nas wyrazami nadziei, ba, nawet wdzięczności, że tutaj jesteśmy. Ta kampania jest już wygrana. Nastąpiło przebudzenie - dodał.

Pytany przez "Dziennik Bałtycki" o to, jak ocenia swoje szanse w niedzielnych wyborach, Braun odpowiedział:

- Bardzo jestem ciekaw jak nas podliczą. Wzywam ludzi dobrej woli do zaangażowania w te wybory, wzywam mężów zaufania. Nie miejmy złudzeń, komisje wyborcze są kadrowo zdominowane przez ludzi układu gdańskiego, przez ludzi delegowanych z Urzędu Miejskiego. To oni rozdają karty. Nie łudźcie się, że jeśli wrzucicie swoją kartę do głosowania, to jest zupełnie pewne, że ona zostanie wzięta pod uwagę przy ostatecznym zliczaniu głosów - powiedział, sugerując, że wyniki będą sfałszowane.

Marek Skiba na piąkowej konferencji prasowej ubolewał nad brakiem debaty w czasie kampanii wyborczej.

- Coś, co mogę osobiście odebrać jako zachowanie nie fair, to na pewno zachowanie pani Dulkiewicz. Nie wydawało mi się, że powinna tak traktować innych kandydatów. Debata, czy spotkanie w innej formule powinno się odbyć. To się należało gdańszczanom. W imię demokracji wszyscy powinniśmy mieć możliwość porozmawiać o Gdańsku - powiedział Skiba. - Wierzę gorąco w to, że nikogo nie skrzywdziłem w tej kampanii, że nikt z nie czuł się przeze mnie urażony. Jeśli coś takiego miało miejsce to bardzo, bardzo przepraszam. Co złego to nie ja. Wierzę, że zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, aby nasz przekaz dotarł do jak najszerszej grupy rodziców. Marek Skiba to reprezentant rodziców i spraw związanych z kwestiami odpowiedzialnego rodzicielstwa i odpowiedzialnego wychowania. Chcemy, żeby nasze dzieci, tak jak "Inka", w sytuacji najtrudniejszej mogły powiedzieć swojej babci: "zachowałam się jak trzeba". Tak chcemy wychowywać nasze dzieciaki. Chcemy, by pamiętały o bohaterach, aby wiedziały czym jest Ojczyzna, żeby wiedziały, że naród jest wtedy, kiedy jest ród. Ród jest wtedy, kiedy jest rodzina. Bez rodziny nie ma przyszłości- dodał.

Jednocześnie poinformował, że w niedzielnych wyborach nie zagłosuje, bo... nie może. Oficjalnie jest bowiem mieszkańcem Chwaszczyna.

- 10 lat temu zakończyliśmy budowę naszego domu w Gdańsku. Dopełniliśmy wszelkich formalności z tym związanych. Okazało się, że do dziś nie ma wpisu w księdze wieczystej - mimo iż płacę za niego podatki, został on formalnie odebrany przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dlatego nie mogę się tam zameldować i jestem zameldowany u moich rodziców - tłumaczył.

