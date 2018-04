(© Piotr Hukalo)

Według pierwotnych zapowiedzi przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej miały trwać one trzy dni, do poniedziałku. Na skutek toczących się negocjacji i rozmów termin dostarczenia imiennej listy kibiców do organizatora finału Pucharu Polski, zaplanowanego na 2 maja, przedłużono do wtorku. Dlatego też zapisy wśród fanów Arki zakończą się we wtorek o godz. 14.





Koszt biletu wraz z kibicowskimi gadżetami i zapewnieniem miejsca w pociągach specjalnych, wynajętych od Polskich Kolei Państwowych, wynosi 150 złotych. Istnieje także opcja zakupu samego biletu i gadżetów, bez przejazdu pociągiem. Koszt wynosi wtedy 80 złotych.



Należy pamiętać, że w przypadku zorganizowanego wyjazdu kibiców Arki od wtorku po południu nie będzie już żadnej możliwości, aby zapisać się na wyjazd. Dlatego warto jest się spieszyć. Organizatorzy wyjazdu z ramienia Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki zapewniają, że biletów wystarczy dla wszystkich.



Kibice powinni wziąć także pod uwagę, że nie będzie też możliwości zakupienia biletów w kasach Stadionu Narodowego przed godz. 16 2 maja, kiedy zaczyna się mecz Arki z warszawską Legią w finale Pucharu Polski. Kto nie będzie miał wejściówki, po prostu nie wejdzie na obiekt.



