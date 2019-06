Ostrzeżenie IMGW przed burzami na Pomorzu w czwartek!

Jaka będzie pogoda w środę, 12 czerwca 2019? Będzie upalnie. Temperatura ma być jeszcze wyższa niż wczoraj. Może osiągnąć 33 stopnie Celsjusza! Synoptycy jednak już ostrzegają przed burzami z gradem w czwartek. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 12.06.2019 i 13.06. 2019.

Jaka będzie pogoda w środę 12 czerwca? W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C, jedynie miejscami nad Zatoką Gdańską od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Porywy wiatru podczas burz do 70 km/h. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie dla Pomorza o upale II stopnia. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz od 10 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, nad ranem skręcający na zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru podczas burz do 90 km/h.

Jaka będzie pogoda jutro 13 czerwca? W dzień umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu od 10 do 20, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, nad morzem od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru podczas burz do 90 km/h.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie 2 stopnia dla Pomorza na 13 czerwca. Przewidywana prognoza zagrożeń: burze z gradem. Synoptycy ostrzegają przed wystąpieniem silnych burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 95 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, we wschodnich powiatach zanikające przelotne opady deszczu i burze. W drugiej połowie nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz lokalnie porywisty. Jak będzie pogoda na Pomorzu? Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni? Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo:

Co i ile pić, aby zaspokoić pragnienie w trakcie upałów?