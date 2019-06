Ostrzeżenie IMGW przed gwałtownymi burzami na Pomorzu!

Synoptycy IMGW wydali na środę ostrzeżenie dla Pomorza o upale II stopnia. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Przez cały dzień upały na Pomorzu nie odpuszczały. temperatura wahała się od 30°C do 33°C. Miejscami na Zatoką Gdańską nieco mniej, od 25°C do 27°C.

Prognozowana temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C. Prognozowana temperatura maksymalna w czwartek w dzień od 22°C na zachodzie do 28°C na wschodzie województwa.

IMGW: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.

Noc ze środy na czwartek ma być znów burzowa. W wielu miejscach spodziewane są silne wyładowania atmosferyczne i ulewne deszcze. Czy sytuacja będzie tak niebezpieczna jak w nocy z poniedziałku na wtorek? Prognozy w wielu miejscach się różnią. Łowcy Burz mówią o trudnej sytuacji szczególnie w województwie zachodniopomorskim, ale ostrzeżenie 2 stopnia dotyczy także powiatów zachodnich naszego województwa.

W dzień umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu od 10 do 20, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, nad morzem od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru podczas burz do 90 km/h.