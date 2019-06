Ostrzeżenie pogodowe: ulewne deszcze, burze, opady gradu i porywisty wiatr. Prognoza pogody [8.06.2019]

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Obszar: Gdańsk

Ważność: od godz. 11:00 dnia 08.06.2019 do godz. 18:00 dnia 08.06.2019

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo: 80%