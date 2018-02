Choć mogłoby się wydawać, że supermarket to mało romantyczne miejsce, to jednak okazuje się, że nie dla wszystkich. Irek postanowił, że właśnie tam wyzna miłość i poprosi o rękę swoją kobietę Justynę!

- Chciałbym wyznać mojej kobiecie miłość. Justynko, kocham cię, Irek mówi. Czy można by było prosić cię do informacji? - mówiprzez mikrofon w punkcie informacji. - Kocham cię najbardziej na świecie. Chciałbym, żeby dowiedzieli się o tym wszyscy ludzie, nie tylko ty.Z filmu wynika, że jego wybranka oświadczyny przyjęła, a zatem -zaskakiwał już nie raz. Kilka lat temu wystąpił w programie Must Be The Music, a jeszczce wcześniej opublikował w internecie m.in. teledysk do utworu "Takich już nie ma", który zreszą zaśpiewał w show telewizji Polsat.