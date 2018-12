Oszukała seniorów na co najmniej 150 tys. zł? 42-latka zatrzymana przez gdańską policję. Grozi jej osiem lat więzienia

- Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oraz z wydziału kryminalnego z Komisariatu I Policji w Gdańsku pracują nad rozpracowaniem grupy działającej metodą „na policjanta”. Przestępcy, typując swoje ofiary z książek telefonicznych, wybierali imiona, które mogły wskazywać na to, że mają do czynienia z osobami w podeszłym wieku – informuje asp. Karina Kamińska, rzecznik gdańskiej policji.

Jak relacjonują funkcjonariusze, dzwoniąc do seniorów, sprawcy podawali się za oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji i informowali, że hakerzy próbują włamać się na ich konto lub o tym, że przestępcy planują na nich napad i że w związku z tym ich oszczędności są zagrożone. Żeby uniknąć kradzieży, przestępcy kazali pokrzywdzonym pozostawiać pieniądze we wskazanych przez nich miejscach, a następnie je zabierali.

- Wnikliwa praca policjantów z Oruni, ustalenia, przesłuchania pokrzywdzonych i świadków doprowadziły do zatrzymania 42-letniej kobiety. Kobieta była kurierem odbierającym pieniądze na zlecenie grupy oszukującej starsze osoby metodą „na policjanta”. Śledczy ustalili, że proceder miał swój początek na jednym z portali ogłoszeniowych. To na nim pojawiły się ogłoszenia zachęcające osoby do pracy. Zleceniodawca oferował wysokie zarobki. Działalność kobiety polegała na odbieraniu pieniędzy od starszych osób, a następnie przekazywaniu ich innym osobom. Kryminalni zatrzymali 42-latkę pod zarzutem oszustwa i osadzili ją w policyjnej celi – mówi dalej asp. Kamińska.

Zatrzymana kobieta w czwartek po południu została doprowadzona przez policjantów do prokuratury, tam usłyszała zarzuty dotyczące czterech oszustw. Straty w tych przypadkach wynoszą ponad 150 tys. zł. Prokurator i Komendant I Komisariatu Policji w Gdańsku zawnioskowali do sądu o aresztowanie podejrzanej.

- Sprawa ma charakter rozwojowy, z uzyskanych informacji wynika, że zatrzymana kobieta może mieć związek z innymi tego rodzaju przestępstwami, do których doszło w ostatnim czasie nie tylko na terenie miasta. Obecnie trwają m.in. ustalenia, kto publikował ogłoszenia na portalu ogłoszeniowym i kto dzwonił do starszych osób, podając się za funkcjonariuszy CBŚP. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań w sprawie – kontynuuje rzecznik gdańskiej policji i apeluje: - Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi.

Jak tłumaczą funkcjonariusze, niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać dwóch podstawowych zasad: policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji. Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu.

