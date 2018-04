W Gdańsku wciąż grasują oszuści, którzy podając się za policjantów, naciągają starsze osoby. Tylko w ostatnich dniach doszło do sześciu prób. Dwoje seniorów straciło oszczędności życia.

Policjanci ostrzegają seniorów

Specjalna aplikacja ostrzega seniorów

Tylko we wtorek 24.04.2018 r. policja odnotowała 4 usiłowania oszustw na policjanta. Szczęśliwie czwórka seniorów nie dała się nabrać, rozłączyła się i powiadomiła policję. W dwóch przypadkach - niestety - doszło do oszustwa.W obu przypadkach, w których seniorzy (senior i seniorka) przelali pieniądze, otrzymali oni informację, że ich oszczędności są zagrożone, a policjanci działają by zatrzymać sprawców. W przypadku kobiety poproszono o przelanie na konkretne konto pieniędzy, które po rzekomej akcji miała odzyskać. Niestety, poszkodowana dała się nabrać.W drugim przypadku senior dostał informację, że policjanci rozpracowują grupę, a hakerzy zaatakowali jego konto. W związku z tym powinien on przelać pieniądze na nowo stworzone konto. Mężczyzna podał hasła i stracił oszczędności życia.Przede wszystkim należy– jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod policjanta, członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.wywieranej przez oszustów. Pamiętaj !!! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy . Zatroszcz się o osoby bliskie w Twoim otoczeniu. Informuj, ostrzegaj, utrzymuj kontakt, interesuj się ich losem. W razie wątpliwości kontaktuj się z Policją pod numeramiZwracamy się z apelem, również do osób młodych.o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Wykorzystujmy okoliczności np. rodzinne spotkania, święta jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności.Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym komendant wojewódzki policji w Gdańsku nawiązał współpracę z wojewodą pomorskim, w ramach której poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO) do mieszkańców województwa pomorskiego, za pośrednictwem telegazety i mobilnej, darmowej aplikacji na telefonach komórkowych od 17 marca 2017 roku docierają komunikaty o próbach wspominanych oszustw. Komunikat pojawia się już po pierwszej odnotowanej przez policję próbie dokonania oszustwa w danym dniu. Biorąc pod uwagę szybkość i efektywność aplikacji, Policja zachęca do korzystania z niej i przekazywania uzyskanych informacji swoim bliskim. Nie bądźmy obojętni na los osób starszych, gdyż łupem oszustów pada niekiedy dorobek ich całego życia.