We wtorek, 30 stycznia 2018 roku, nastąpi ponowne otwarcie Biblioteki Oliwskiej, która przeszła gruntowny remont. Biblioteka zyskała zupełnie nowe wnętrze i mnóstwo nowości wydawniczych. Pierwszego dnia z czytelnikami spotka się Elżbieta Cherezińską, autorka popularnych książek historycznych.

Biblioteka Oliwska tow powojennym Gdańsku. Dwa lata temu obchodziła 70-lecie.Filia mieszcząca się przy ulicy Opata J. Rybińskiego przeszła gruntowny remont,Wszyscy, którzy chcą obejrzeć nowe wnętrze biblioteki, mogą to zrobić już we wtorek 30 stycznia od godz. 18:00. Tego dnia odbędzie się również spotkanie z, autorką bestsellerowego cyklu "Odrodzone królestwo" poświęconego historii Polski z czasów rozbicia dzielnicowego.Zmienił się nie tylko wystrój biblioteki, ale i jej zasób. Księgozbiór powiększył się o wiele nowości wydawniczych. Wypożyczanie będzie możliwe od 31 stycznia (środa) już od godziny 9:00. To jednak nie koniec atrakcji! Tego samego dnia o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie autorskie , jednym z najciekawszych współczesnych pisarzy, autorem takich powieści jak ”Cud”, „Balladyny i romanse”, „Sońka”, „Miłość”.