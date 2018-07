W piątek, 27 lipca otwarcie basenu na Oruni. Jest to czwarty z dzielnicowych basenów, jakie powstały od 2015 roku. Na początku obowiązywać będą promocyjne ceny.

Obiekt przy Smoleńskiej został wykonany na podstawie projektu pływalni, która powstała przy ul. Azaliowej w Kokoszkach. Na miejscu znajdziemy basen o długości 25 metrów z podziałem na strefę rekreacyjną i pływacką. Na basenie nie zabraknie także brodzika dla najmłodszych dzieci. Użytkowników może ucieszyć także jacuzzi, urządzenie do masażu głowy czy gejzer.

Jak informuje Gdański Ośrodek Sportu, pierwsi chętni będą mogli wypróbować nowy obiekt ze wszystkimi atrakcjami już od jutra (27.07), od godziny 13. Do 2 września godzinne wejście będzie kosztowało zaledwie 5 zł, a basen przy ul. Smoleńskiej 5/7 będzie czynny w godz. 10-22.Ponadto, od godz. 17 do 22, w cenie biletu, będzie możliwe skorzystanie z sauny fińskiej w cenie biletu. Sprzedaż wejść na ten okres będzie odbywać się wyłącznie w kasie pływalni.Służy temu dedykowany panel sprzedażowy dostępny na stronie plywalniegdansk.pl. Tam też dostępny jest szczegółowy cennik wejść, obowiązujący od 3 września. Karnety na rok szkolny 2018/19 będą obowiązywały od 3 września, a ich przedsprzedaż w internecie i kasach zostanie uruchomiona już 16 sierpnia. Podobnie rzecz będzie się miała w przypadku basenów na Chełmie, Osowej i Stogach.Basen na Oruni został wybudowany na wzór pływalni w Kokoszkach. Jego budowa rozpoczęła się w maju 2017 roku i pochłonęła 13,4 mln złotych.- informuje Olimpia Schneider z magistratu. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych