Otwarcie Starej Apteki, nowej sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku w czwartek, 18 października

Nowa scena teatralna wraz z blisko stupięćdziesięcio-osobową widownią i niezbędnym zapleczem powstała w efekcie dostosowywania przestrzeni zabytkowych do współczesnych zadań. Nowoczesne zaplecze i foyer, które w przyszłości służyć będzie także rewitalizowanej właśnie Scenie Malarnia , zlokalizowano w zabytkowym budynku Starej Apteki, natomiast scena wraz z widownią została wkomponowana w przestrzeń pomiędzy ścianą tego historycznego gmachu a Wielką Zbrojownią. Obiekt jest nowoczesny i komfortowy, w pełni klimatyzowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Nazwa nowej sceny nawiązuje do nazwy budynku, który powstał tam w 1636 roku, żartobliwie przez gdańszczan nazwanego Starą Apteką, gdyż wytwarzano tam kamienne piguły, czyli kule armatnie. W roku 1945 budynek został całkowicie zrujnowany. W 1966 roku odbudowano go jako jedno z pomieszczeń gospodarczo-magazynowych przywróconego właśnie Gdańskowi w tradycyjnej lokalizacji Teatru Wybrzeże.

Wstęp na otwarcie możliwy będzie tylko na podstawie zaproszeń, jednak 19, 20 i 21 października odbędą się Drzwi Otwarte Starej Apteki, w trakcie których widzowie zostaną oprowadzeni po nowej scenie. Trasa zwiedzania uwzględnia scenę, widownię, garderoby, salę prób, a także foyer. W programie m.in. pokaz elektroakustyczny, ciekawostki archeologiczne i historyczne piguły.

Terminy:

Dla grup zorganizowanych:

piątek, 19 października, godz. 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00

Dla osób indywidualnych:

sobota i niedziela, 20 i 21 października, godz. 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny. Należy jednak wcześniej odebrać wejściówki dostępne w kasach biletowych Teatru Wybrzeże (bilety@teatrwybrzeze.pl, 58 551 50 40, 58 301 13 28).

Miejsce zbiórki: foyer Dużej Sceny, parter.

Repertuar

11 listopada na nowej scenie zaprezentowany zostanie spektakl "Ruscy" Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego, sztukę o Polakach, potomkach repatriowanych przez Stalina do Kazachstanu mieszkańców obecnej Ukrainy. W pierwszych dniach grudnia na deskach Starej Apteki odbędzie się premiera "My little pony" Paco Bezerry w reżyserii Rudolfa Zioły, sztuki o problemie szkolnej przemocy oraz jej konsekwencjach. Później odbędzie się premiera spektaklu "Tam i z powrotem" Michała Buszewicza, opartego na autobiograficznych zapiskach i relacjach ukraińskiej reżyserki Oleny Apchel. W marcu zaś, w Starej Aptece debiutujący absolwent krakowskiej AST Radosław Stępień wyreżyseruje jedno z arcydzieł dwudziestowiecznej dramaturgii amerykańskiej - "Śmierć komiwojażera" Arthura Millera. W końcu pierwszego sezonu, odbędzie się piąta premiera na nowej scenie Stara Apteka. Jarosław Tumidajski wystawi tam "Niezwyciężonego", drapieżną tragikomedię społeczno-obyczajową mało znanego w Polsce, zdobywającego powszechne uznanie brytyjskiego dramatopisarza Torbena Bettsa.

Scena Stara Apteka jest kolejną sceną Teatru Wybrzeże, obok Dużej Sceny, Sceny Malarnia, Czarnej Sali, sopockiej Sceny Kameralnej oraz sezonowej Sceny Letniej w Pruszczu Gdańskim.