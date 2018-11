Otwarcie ulicy Zroślak w Gdańsku. W piątek ulica będzie dostępna dla kierowców, w sobotę wróci komunikacja miejska

Paraliż komunikacyjny na południu Gdańska. Nie kursowały tramwaje, autobusy przepełnione. Powód: zanik napięcia na przystanku Wilanowska

mk

Poranny paraliż komunikacyjny w południowych dzielnicach Gdańska. We wtorek 30.10.2018 ok. godz. 7 doszło do zaniku napięcia na przystanku Wilanowska. Przez kilkadziesiąt minut nie kursowały tramwaje. Autobusy były tak przepełnione, że wiele osób nie mogło się do nich dostać.