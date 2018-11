"Pan Trener" w Teatrze Miniatura. Wojciech Tremiszewski wcieli się postać trenera, człowieka kochającego futbol, niestety bez wzajemności

Piłka nożna to sport nabierający charakteru religii, porywający tłumy i angażujący wielkie pieniądze. Tymczasem z dala od Camp Nou, a nawet i stadionu Cracovii czy innego Piasta Gliwice, toczy się gra o zupełnie inną stawkę…

"Pan Trener" to opowieść o piłce prowincjonalnej i nietransmitowanej. O trenerze Rafale Wąsiku, dla którego futbol jest wszystkim. I nic to, że Wąsik trenuje V-ligowy Ajax Mściszewice, że za swoją pracę pobiera honorarium w postaci świeżych jajek i wiader z tynkiem czy że żona ma dosyć jego jednoosobowych narad taktycznych w garażu – on kocha, po prostu kocha piłkę nożną, a każdy mecz jest dla niego ważniejszy niż narodziny dziecka. Nawet własnego. I choćby cały świat i tabela ligowa mówiły mu, że ta miłość do futbolu jest nieodwzajemniona, on nie jest w stanie jej porzucić. Może to toksyczny związek i pewny przepis na zmarnowanie sobie życia. A może Wąsik ma więcej rozumu, niż ktokolwiek w gminie przypuszcza.

Spektakl odbędzie się 30 listopada o godzinie 18:00 w Teatrze Miniatura.

