Parada Niepodległości 2018 w Gdańsku. Rekordowa liczba uczestników! Zrobiono wspólne, historyczne zdjęcie

Biało czerwone flagi towarzyszyły na całej trasie kawalkadzie zabytkowych samochodów i maszerującym uczestnikom, którzy po ulicy Stolarskiej w okolicach pomnika „Tym co za polskość Gdańska” odwiedzili m.in. Podwale Staromiejskie, Rajską, Targ Drzewny, Targ Węglowy by zatrzymać się na Długim Targu.

Uroczystość jak co roku rozpalała emocje zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy podziwiać mogli grupy rekonstrukcyjne w mundurach z różnych epok, jeźdźców na koniach w historycznych strojach, pojazdy wojskowe i cywilne – w tym swojskie „duże” fiaty i polonezy. Na Targu Drzewnym w niebo wypuszczonych została setka białych gołębi.

- Chyba dzisiaj pobiliśmy rekord. Jest nas 30 tysięcy! - mówił pod pomnikiem Jana III Sobieskiego prezydent miasta Paweł Adamowicz. - Te urodziny obejmują i te pokolenia, które nas poprzedziły, ale i nas, i te przyszłe pokolenia, które przyjdą po nas bo naród to wspólnota pokoleń, to solidarna wspólnota pokoleń - zaznaczył.

I dodał: - Dzisiaj tu w Gdańsku pokazujemy, że patriotyzm XXI wieku to patriotyzm otwarty, uśmiechnięty, przyjazny, z uśmiechniętą twarzą do każdego i do każdej z nas bez względu na różnice bo dziś różnice nie są ważne. Dzisiaj jesteśmy wspólnotą i chodzi o to, żeby być zawsze wspólnotą, aby pięknie się różnić jak mówił poeta, abyśmy w sobie - Polaku budowali człowieka, budowali społeczeństwo obywatelskie, żebyśmy będąc piękną biało-czerwoną chorągwią byli też cudownym człowiekiem.

Na zakończenie XVI Parady Niepodległości w południe w Bazylice Mariackiej rozpoczęła się pod przewodnictwem metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia msza święta w intencji Ojczyzny. Wcześniej wszyscy chętni mogli na Targu Węglowym stanąć do Historycznego Zdjęcia Gdańszczan, którego kopia zostanie złożona w Muzeum Gdańska.