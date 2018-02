Parking Odpowiedzialny Społecznie – takie miano zyskał parking przy Lawendowej, który od dzisiaj tj. poniedziałku 12 lutego rozpoczął funkcjonowanie na nowych zasadach.

ZASADY PARKOWANIA

NIE TYLKO PARKOWANIE

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Opłaty za parkowanie pobierane będą przez. Projekt realizowany jest z myślą o poszukiwaniu nowych metod aktywizacji i finansowania działań społecznie potrzebnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.- Jest to działanie które ma dwa wymiary wsparcia. Na parkingu będą zatrudnione osoby, które są podopiecznymi Towarzystwa św. Brata Alberta i mają status zatrudnionego, co jest dla nich mobilizacją do poprawy sytuacji, w której się znajdują. Drugi wymiar to fakt że dochód uzyskany z pobieranych opłat parkingowych zostanie przekazany na urządzenie noclegowni dla osób bezdomnych na Wyspie Sobieszowskiej – mówiParking będzie płatny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, a stawki będą obowiązywać takie same jak w miejskiej strefie płatnego parkowania, tzn. 3 zł za pierwszą godzinę postoju, 3,6 zł za drugą, 4,3 za trzecią oraz za każdą kolejną godzinę po 3 zł.Opłatę wnosi się po wykonaniu usługi, co wyklucza kary za brak opłaty parkingowej. Zmianie ulega organizacja ruchu na parkingu. Wjazd będzie od ulicy Furty a wyjazd od ulicy Lawendowej. Przy wjeździe otrzymamy bilet parkingowy, który będzie naliczany przy wyjeździe.W kasie w parkingu, poza opłaceniem postoju, będzie można nabyć, w ten sposób zapewniając ciepły posiłek osobie potrzebującej.Samemu będzie można zdecydować komu taki bon się podaruje lub będzie można zostawić go w kasie parkingu, przekazując go w ten sposób podopiecznym Towarzystwa Pomocy Brata Alberta.Bon będzie upoważniał do odbioru posiłku w Jadłodajniach, z którymi współpracuje Towarzystwo.