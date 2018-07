W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości właściciel firmy spedycyjnej z Gdańska pomalował tira w motywy związane z II wojną światową. Na ciągniku i naczepie pojawia się m.in. motyw Westerplatte, Powstania Warszawskiego, a także obrony Poczty Polskiej.

Wszystko zaczęło się w 2010 roku od przerobienia i pomalowania ciężarówki na pomarańczowo, w motywy z komiksu „Fathom”. To był początek tej zajawki.

Wykorzystaliśmy wiele motywów, m.in. dotyczących obrony Westerplatte, Enigmy, Powstania Warszawskiego. Zabrakło nam miejsca na wszystkie. Ostatnio byliśmy na zlocie i wzruszeni ludzie płakali, wspominali, gdy oglądali naszą ciężarówkę.

Każdy przejazd traktujemy jako nowe wyzwanie. Nie tylko pracujemy, ale również bierzemy udział w branżowych eventach. Wyróżnia nas charakterystyczna flota z autami po tuningu, które zostały docenione i nagrodzone podczas licznych zlotów pojazdów ciężarowych w różnych zakątkach Europy. Cieszymy się, że zostaliśmy tak docenieni, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do dalszych starań.

Wcześniej w tej firmie powstały ciągniki ozdobione motywami z „Gwiezdnych Wojen” czy „Obcego”.– opowiada w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Tomasz Majka, właściciel firmy Tom-Tech.Najnowsze dzieło nosi nazwę „Wolni”, a realizacja projektu trwa od roku i powoli dobiega końca.- Postanowiliśmy przygotować tę ciężarówkę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zainspirował nas film pt. „Niezwyciężeni” Instytutu Pamięci Narodowej – tłumaczy nam Tomasz Majka.To animowany film pokazujący walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Można go obejrzeć m.in. na wystawie głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.– mówi Majka.Dociekliwi wypatrzą m.in. czerwone maki. Są też wypisane daty ważnych dla Polaków wydarzeń oraz dumny orzeł.A na tyle naczepy znalazło się miejsce na wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały” („Katechizm polskiego dziecka”).Ten patriotyczny ciągnik firmy Volvo wozi towary głównie do Skandynawii, ale można go zobaczyć także na polskich drogach.Uwagę zwraca nawet jego tablica rejestracyjna: „G0WOLNI”.Warto dodać, że stuningowano również wnętrze pojazdu, stawiając m.in. na maskujący wzór moro.W realizację całego projektu zaangażowanych było kilkadziesiąt osób. Koszty pozostają tajemnicą.Firma Tom-Tech w swojej „stajni” ma też m.in. ciężarówkę pomalowaną w charakterystyczne motywy z filmu ze serii „Obcy”. Wykonanie tego skomplikowanego projektu malowania, ale też laserowych efektów świetlnych zajęło ok. pół roku. W tym roku udało się ozdobić również naczepę.Pojazd można spotkać na drogach Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Finlandii.Duże zainteresowanie na drogach Polski i Szwecji, gdzie jeździ, wzbudza też „Vader” – ciężarówka firmy DAF z grafika w motywach filmowych „Star Wars” wykonana techniką aerografu. - Tu już zadziałaliśmy „na grubo” – śmieje się Tomasz Majka.Pięknie prezentuje się też „Viking” z grafiką opartą na motywach skandynawskich Wikingów, wykonana techniką aerografu.– mówią przedstawiciele firmy Tom-Tech.Już niebawem, bo w sierpniu, pojawią się na Air Show w Radomiu.Najważniejsze wydarzenia z Pomorza ostatnich dni: