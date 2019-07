Patryk Dudek: Będzie paru zawodników, którzy lubią „wariować” na torze i ścigania w Gdańsku nie zabraknie

Wygrałeś już raz w Gdańsku te „małe mistrzostwa świata” i twierdzisz, że łatwiej się na szczyt wspiąć, niż go obronić. Jaki jest więc Twój plan na piątkowe zawody?

To jest tak, że jeśli się czegoś nie zdobyło, to jest większa chęć, żeby to zdobyć. Wiadomo, że trudniej jest obronić pozycję. Tak się przyjęło. Tak się mówi. I tak jest. Uważam, że jeśli sprzęt mi dobrze zadziała od pierwszych biegów, to zawody będą udane. Przyjeżdżają jednak najmocniejsi zawodnicy ekstraligi i każdy z nich będzie chciał być na pierwszym miejscu. Dla mnie plan minimum to awans do biegu finałowego. A tam, można powiedzieć, wszystko zacznie się od nowa, będzie rywalizacja o czołowe miejsca. Fajnie by było wrócić z pucharem do domu.

Nie znalazłeś się wśród 15 najlepszych żużlowców PGE Ekstraligi po ósmej rundzie. Wystartujesz w Gdańsku dzięki „dzikiej karcie”. Jak ten sezon Ci się układa?

Początek miałem różny. Gdzieś tam były jeszcze dwa upadki, a przez to były słabsze wyniki. Moja średnia biegowa nie dawała mi bezpośredniej kwalifikacji do tych zawodów. Otrzymałem jednak „dziką kartę” i będę chciał ją wykorzystać w jak najlepszy sposób. Tak jak mówię, chciałbym awansować do biegu finałowego i tam wygrać.