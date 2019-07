Patryk Dudek dostał "dziką kartę" na PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Spróbuje więc w Gdańsku wygrać po raz drugi

Organizatorzy pochwalili się, że do wtorku sprzedano 1,6 tysiąca biletów. Po kilku dniach ulewnych deszczów pogoda powinna być łaskawsza.

- Trochę ubolewam, że w tym gronie nie ma zawodników z gdańskiego klubu, ale taki jest regulamin tych zawodów i nie ma co tutaj zmieniać. Myślę, że w przyszłości to się zmieni i pojawią się reprezentanci Wybrzeża. Wszystko wskazuje jednak na to, że to ostatnia edycja w Gdańsku. Stawka, w porównaniu z poprzednimi, jest najsilniejsza - wyjaśnia Maciej Polny, szef SpeedwayEvents.pl, organizatora zawodów.

- Od wielu lat staramy się, aby nominowani do zawodów byli najlepsi - mówi Ryszard Kowalski, wiceprezes Ekstraligi Żużlowej. - Po ósmej rundzie sprawdziliśmy klasyfikację średniopunktową i tak powstała lista zawodników. Jedna "dzika karta" przyznana została ubiegłorocznemu zwycięzcy. Nie będzie z nami kontuzjowanych Taia Woffindena i Szymona Woźniaka oraz Maksyma Drabika, który w tym samym dniu jedzie w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów.