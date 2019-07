Patryk Lipski, piłkarz Lechii Gdańsk: Będzie wielkie święto w Gdańsku. Chcemy sprawdzić się z Broendby [rozmowa]

Mam taką nadzieję. Jeszcze zanim przyszedłem do Lechii, to klub miał cel, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów. Zawsze brakowało jednego miejsca w ligowej tabeli. Wreszcie jest ta upragniona Liga Europy i wierzę, że to przyciągnie kibiców na stadion. Warto przyjść i myślę, że nie zawiedziemy naszych fanów, ale też samych siebie. Pracowaliśmy ciężko w okresie przygotowawczym i czekamy na ten mecz. Jesteśmy gotowi na to, żeby przejść pierwszą przeszkodę.

Już w czwartek Lechię czeka pierwszy od wielu lat mecz w europejskich pucharach. Myślę, że będzie to wielkie święto w Gdańsku, a ja mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo kibiców. Musimy skupić się na tym meczu. Mamy szansę, ale musimy zachować czyste konto, bo w meczu pucharowym u siebie to będzie bardzo ważne. Jesteśmy w stanie wyeliminować Broendby.

Oglądałeś mecze Broendby z Interem Turku?

Miałem okazję oglądać mecz rewanżowy w Finlandii i do końca nie wiedzieliśmy, gdzie polecimy. Nie zagrało kilku podstawowych zawodników Broendby, ale po stronie duńskiej jest większe doświadczenie w europejskich pucharach. Praktycznie co roku grają w eliminacjach Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy. Nie przestraszymy się rywala, a mecz w Finlandii pokazał, że u siebie jesteśmy w stanie strzelić bramki. Nasza obrona jest głównym atutem i najważniejsze będzie zagrać na zero z tyłu.

To chyba jednak już nie jest to samo Broendby, co w przeszłości?

To prawda. W ostatnim sezonie drużyna zajęła czwarte miejsce w lidze duńskiej. Wcześniej wielokrotnie zdobywali mistrzostwo i poprzedni sezon z pewnością nie był najlepszy dla Broendby, ale to jednak duża marka. Nie ma się co bać przeciwnika, który moim zdaniem jest w naszym zasięgu. Nie jest to Eintracht Frankfurt, ale musimy mieć plan, a motywacji na pewno nam nie zabraknie. Szybko musimy się dostosować do gry w europejskich pucharach.