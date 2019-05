Patryk Lipski, piłkarz Lechii Gdańsk: Chcemy wygrać trzy pozostałe mecze. Będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce [rozmowa]

Zagraliście z Cracovią bardzo słaby mecz. Trudno myśleć o zwycięstwie, kiedy na bramkę rywala nie oddaje się ani jednego celnego strzału?

To prawda. To było trzecie spotkanie naszej drużyny w ciągu tygodnia. Tak zresztą jest już od dłuższego czasu i niektórzy zawodnicy grają praktycznie cały czas. To jednak nie jest usprawiedliwienie. Wyszliśmy na boisko z wiarą, że wygramy, ale to nam się nie udało. Widać było, że nie był nasz dzień i Cracovia zasłużenie wygrała to spotkanie. Nie oddaliśmy celnego strzału, zagraliśmy słaby mecz. Gospodarze do karnego nie mieli zbyt groźnych okazji, a my mogliśmy szukać swojej szansy chociażby ze stałych fragmentów gry. Po rzucie karnym musieliśmy się otworzyć i Cracovia strzeliła drugą bramkę. Przed nami kolejny z Zagłębiem Lubin. Będziemy walczyć do końca.

Porażka Legii z Piastem miała na Was zadziałać w sposób mobilizujący?

To było obojętne, jakim wynikiem ten mecz by się zakończył. Oczywiście, dzięki porażce Legii mieliśmy szansę wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy. Tak się nie stało, jesteśmy na trzecim i musimy patrzeć wyżej. Wierzę, że zakończymy sezon na lepszym miejscu od obecnego.

Nie było pomysłu na grę w ofensywie?

Nie oddaliśmy celnego strzału, więc można się zgodzić z tym stwierdzeniem. Pomysł przed meczem był, a z przodu mieliśmy dwóch napastników, bo Artura Sobiecha i Flavio Paixao. Mieliśmy dużo dośrodkowywać, ale z tego niewiele nam wyszło. Tak bywa, że nie każdy mecz uda się wygrać. Jesteśmy rozczarowani, ale trzeba się z tym pogodzić, żeby trzy kolejne mecze wygrać.