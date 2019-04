Patryk Lipski, piłkarz Lechii Gdańsk: Zagrać jeszcze raz na wyjeździe. Został nam jeden krok do zrobienia [rozmowa]

Jesteś gotowy, aby grać już regularnie co kilka dni?

Jak się ma kontuzję, to treningi są jeszcze cięższe. Jestem gotowy, żeby grać jak najwięcej. Myślę, że będą rotacje, a w meczu z Lechem trener dał odpocząć niektórym zawodnikom. Zmiennicy pokazali, że walczą o miejsce w składzie i ktokolwiek nie zagra, dobrze się spisuje.

Z Tobą w składzie Lechia będzie grała nie tylko futbol wyrachowany, ale też bardziej widowiskowy?

Mam nadzieję, że dalej będziemy grać skutecznie. Chcemy dłużej utrzymywać się przy piłce i stwarzać więcej sytuacji. Pracujemy nad tym. Na koniec i tak najważniejszy jest wynik. Gdybyśmy mieli grać ładnie i być w środku tabeli, to kibice z pewnością wybiorą to, co jest teraz. Wiemy jakie są nasze mocne strony i do każdego meczu będziemy podchodzić jak do tego najważniejszego.

Dużo radości sprawiła wam efektowna asysta Błażeja Augustyna przy golu Artura Sobiecha?

Błażej przechodzi samego siebie. W obronie kolejny mecz na zero z tyłu, gra naprawdę bardzo dobry sezon. W ataku najpierw gol, a teraz asysta, więc oby tak dalej.

Widziałeś go na treningu próbującego strzelać z przewrotki?

Z tego co wiem, to Błażej kiedyś trenował jakieś sztuki walki. Może będzie polskim Zlatanem Ibrahimoviciem. (śmiech)

W środę będziecie chcieli spełnić marzenie związane z występem na Stadionie Narodowym?

Jesteśmy krok od finału i mecz z Rakowem Częstochowa będzie bardzo ważny. Jak kilka razy byłem w Warszawie, to stadion robił ogromne wrażenie i to jest dodatkowa motywacja. Teraz trzeba się zregenerować, bo mecz z Lechem był dla mnie trudny i jeszcze dostałem z kolana w nos, a na początku meczu w tę kostkę wcześniej kontuzjowaną. Na szczęście ze zdrowiem jest już wszystko dobrze.

O finał zagracie z drużyną, która jest krok od awansu do Lotto Ekstraklasy. Raków też u siebie nie przegrał w tym sezonie. Jaki to będzie mecz?

Raków w zasadzie już można traktować jako drużynę ekstraklasową. Oglądałem mecze naszego rywala z Lechem oraz Legią w Pucharze Polski i naprawdę gra robi wrażenie. Nie przez przypadek Raków ma taką przewagę w pierwszej lidze. Będzie ciężki mecz. Na pewno nie zlekceważymy tego rywala. Podejdziemy z respektem do naszego przeciwnika, ale z wiarą w nasze umiejętności i mam nadzieję, że przygoda Rakowa z tym rozgrywkami na tym etapie się zakończy. Drużyna z Częstochowy wyeliminowała Lecha, Legię i to wystarczy.

W szatni odpowiadasz za wypełnianie drabinki Pucharu Polski?

Został nam już tylko jeden krok, aby zagrać w finale. Doszliśmy do półfinału Pucharu Polski grając wszystkie mecze na wyjazdach. Teraz życzymy sobie, aby po spotkaniu w Częstochowie, zagrać jeszcze jeden mecz wyjazdowy w obecnej edycji tych rozgrywek.

