Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska i Kacper Płażyński, który będzie ubiegał się o to stanowisko w zbliżających się wyborach samorządowych, wdali się w dyskusję na Twitterze. Włodarz stolicy Pomorza poprosił, by kandydat PiS jednoznacznie określił "czy popiera działania rządu" m.in. w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.

Wzywam kandydata PiS @KacperPlazynski z wykształcenia prawnika, który ukończył aplikację adwokacką o jednoznaczne określenie czy popiera działania: rządu zmierzające do marginalizacji SN? Z. Ziobro, który zniszczył TK oraz KRS? Czy zgadza się na łamanie zasad konstytucji? pic.twitter.com/rlwnIarBFC — Paweł Adamowicz (@AdamowiczPawel) 16 lipca 2018

Panie @AdamowiczPawel, choć na koniec ostatniej kadencji niech się Pan zajmie pracą, a nie politykowaniem. Grzecznie wzywam jako gdański podatnik. https://t.co/QsBbO89ePl — Kacper Plazynski (@KacperPlazynski) 16 lipca 2018

- Wzywam kandydata PiS Kacpra Płażyńskiego, z wykształcenia prawnika, który ukończył aplikację adwokacką o jednoznaczne określenie czy popiera działania: rządu zmierzające do marginalizacji SN? Z. Ziobro, który zniszczył TK oraz KRS? Czy zgadza się na łamanie zasad konstytucji? - napisał na TwitterzeWpis Adamowicza opatrzony został zdjęciami spod Sądu Okręgowego w Gdańsku, pod którym zbierali się protestujący przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, którą przeprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim czasie spór dotyczy Sądu Najwyższego. Chodzi o zmiany w ustawie o SN, które zakładają m.in. przeniesienie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 60. lub 65. rok życia. Zmiany te zaczęły obowiązywać 3 lipca 2018 r.Samorządowcowi - również na Twitterze - krótko odpowiedział- Choć na koniec ostatniej kadencji niech się Pan zajmie pracą, a nie politykowaniem. Grzecznie wzywam jako gdański podatnik - stwierdził kandydat Prawa i Sprawiedliwości.Przypomnijmy, pod placówkami sądowymi w całej Polsce prowadzone były manifestacje przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Tylko we wtorek 3 lipca roku późnym wieczorem pod gdańską "okręgówką" zebrało się kilkaset osób. Tego dnia z protestującymi przeciwko wprowadzeniu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym był m.in. Lech Wałęsa. Były prezydent Polski zaapelował o przyłączenie się do demonstracji organizowanych w całym kraju.