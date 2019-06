Paweł Adamowicz patronem Unii Metropolii Polskich

Apel do rządu ws. Westerplatte przyjęty na sesji RM Gdańska

Na początku czwartkowej sesji (30.05.2019) Rady Miasta Gdańska przyjęty został apel w sprawie projektu ustawy przewidującej wywłaszczenie Pola Bitwy na Westerplatte. Radni PiS wielokrotnie apelowali o to, by zdjąć go z porządku obrad.