Paweł Adamowicz zapowiada wyższe dofinansowanie programu in vitro

- Gdański program in vitro wprowadziliśmy w zeszłym roku. Dzięki niemu na świat przyszło 39 dzieci, a obecnie 137 kobiet jest w ciąży. Uważamy, że ten lokalny, miejski, gdański program, zdaje egzamin. W tym samym czasie program rządowy ministra Radziwiłła nie przyniósł ani jednego poczętego i narodzonego dziecka. Dlatego chcemy w nowej kadencji, w nowym roku kalendarzowym 2019, uzupełnić wkład finansowy do programu in vitro o dodatkowe pół miliona złotych, bo wierzymy głęboko, że małżeństw, par, które chcą skorzystać w Gdańsku z programu in vitro jest bardzo wiele – mówił w czwartek na konferencji prasowej prezydent miasta, Paweł Adamowicz.

W czasie spotkania z mediami głos zabrał także Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

- Szczęście i zdrowie gdańskich rodzin to klucz do rozwoju miasta. Dlatego proponujemy w naszym programie 1,5 tys. nowych miejsc w żłobkach, dwie nowe publiczne szkoły, miejsca w przedszkolach, które będą miejscami z pierwszego wyboru. Bardzo ważne jest też dla nas zagwarantowanie opieki tym, którzy potrzebują naszego wsparcia, chodzi m.in. o opiekę wytchnieniową czy paliatywną oraz programy profilaktyczne. To także wpisane jest w naszym programie w punkcie „Szczęście i zdrowie gdańskich rodzin” - wyliczał Piotr Kowalczuk.

