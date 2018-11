Paweł Fajdek spotka się ze swoimi kibicami w Gdańsku

„Petarda. Historie z młotem w tle” to zbiór anegdot i niezwykłych historii z życia jednego z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów. – Jestem przekonany, że tytuł „Petarda” dobrze mówi o tym, co można przeczytać w tej książce. Jest tam cała masa śmiesznych historii z mojego życia. Nie tylko już z czasów kariery, choć sportu jest w tej książce naprawdę dużo, ale także z dzieciństwa. Generalnie skoncentrowaliśmy się na tym, co najśmieszniejsze. Dotykamy też trudnych momentów, ale nawet wtedy bywa zabawnie – mówi Paweł Fajdek.

Fajdek w zabawny sposób wraca do niewiarygodnych historii ze swojego życia, jak np. zgubienie złotego medalu Mistrzostw Świata w pekińskiej taksówce, wyroku w sądzie dla nieletnich za przeniesienie samochodu nauczycielki, czy też zaspaniu na ważne – i co ważne wygrane! – zawody.

– Taki jestem, czasem zdarza mi się uwikłać w dziwne sprawy, albo coś zgubić, czy się spóźnić. Walczę z tym, ale nie zawsze wychodzi. Może jednak dzięki temu moje życie jest bardziej zabawne? – mówi Fajdek. W gdańskim spotkaniu udział wezmą też współautorzy książki – Paweł Hochstim i Paweł Skraba.

Spotkanie w sklepie Empik w Galerii Bałtyckiej przy al. Grunwaldzkiej 141 rozpocznie się o godz. 18. „Petarda. Historie z młotem w tle” powstała nakładem wydawnictwa SQN. Mecenasem książki jest firma Polanik, producent sprzętu lekkoatletycznego.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: