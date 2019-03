Pendolino do stolicy pojedzie szybciej. Podróż z Gdańska do Warszawy ma zająć 2,5 godziny

PKP PLK zakończyły trwający od czterech lat proces montażu urządzeń systemu sterowania ruchem ERMTS/ETCS na linii E65 między Trójmiastem a Warszawą. Pozwoli on na rozwijanie prędkości nawet do 200 km/h pociągom Pendolino.

Obecnie trwają odbiory techniczne systemu i uzyskiwanie przez kolejarzy stosownych zezwoleń. Ekspresy premium przyspieszyć mają od grudniowego rozkładu jazdy. Prędkość 200 km/h rozwiną na północnym i południowym odcinku liczącej ok. 350 km trasy między Gdańskiem a stolicą. Na jej krętym fragmencie środkowym w okolicach Iławy dalej będą poruszać się z obecną prędkością do 160 km/h. Przyspieszenie Pendolino ma spowodować skrócenie czasu przejazdu na omawianej trasie do około 2,5 godziny. Przypominamy, że ze względu na trwające umacnianie nasypów między Prabutami a Suszem, co wymusza zwolnienie jadących składów, obecnie czas ten wynosi nawet ok. 2 godz. i 50 minut. PLK deklarują, że prace przy nasypach zakończą się jeszcze przed wakacjami.

Przypominamy, że także pod koniec tego roku, dokładnie w listopadzie, we wszystkich 20 składach Pendolino dostępna ma być bezprzewodowa internetowa sieć wi-fi (w pierwszym pociągu uruchomiona została pod koniec 2018 r. i stopniowo pojawia się w kolejnych).

W końcu dobre informacje dla pasażerów płyną także ze stacji w Gdańsku Wrzeszczu. W końcu w ostatnich dniach z ekranów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które na przełomie 2017 i 2018 roku PLK zamontowały na peronach dalekobieżnych, zniknęły robocze taśmy. Rozkłady na monitorach jeszcze się nie wyświetlają, ale według ostatnich zapowiedzi wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela ma się to stać do 31 marca. Resort długotrwałość procesu uruchomienia SDIP (termin przekładany był już sześciokrotnie) tłumaczy trudnościami w skalibrowaniu systemów sterowania ruchem różnych przewoźników korzystających z tej stacji.

- To najpilniejsza potrzeba dla pasażerów nie tylko z Gdańska. To z dworca we Wrzeszczu najwięcej osób jeździ PKM-ką na lotnisko, a brak czytelnej informacji o tym, z którego peronu odjedzie ich pociąg, znacznie utrudniał podróżowanie - podkreśla Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu.

