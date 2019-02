Premiera: 27 lutego 2019 | Seria: poza serią

Tłumaczenie: Agnieszka Szling



Idealna piękność, idealna żona, idealna... ofiara?



Emily Swift włożyła wiele wysiłku w to, by jej życie wyglądało tak jak teraz. Piękna twarz, smukła sylwetka, idealnie urządzony dom. A przede wszystkim on – Książę Z Bajki – u jej boku.

Liczniki wyświetleń na jej blogu „Coś Pożyczonego” i na Instagramie, na którym zamieszcza obrazki ze swojego idealnego życia, biją jak szalone. Nic dziwnego. Ona i Charlie, dziennikarz „London Herald”, to para jak

z romansów. Młodzi, piękni i szaleńczo w sobie zakochani.

Fasada pęka w momencie, gdy Charlie staje się głównym podejrzanym

o wyjątkowo paskudne morderstwo na młodej prawniczce.

Wszyscy są zszokowani. Redakcja „London Herald” bardzo chce wierzyć w niewinność swojego kolegi, ale... Charlie zapada się pod ziemię. Zupełnie jakby był winny. Poza tym na jaw wychodzą coraz to nowe fakty z jego przeszłości, które świadczą przeciwko niemu.

Tylko dwie osoby nadal bezgranicznie ufają Charliemu: Emily i... Sophie Kent, dziennikarka śledcza. Sophie jest gotowa narazić na szwank swoją zawodową reputację, by pomóc przyjacielowi. Tyle że im dłużej przygląda się przeszłości Charliego, tym bardziej widzi, że instagramowe kadry to tylko przykrywka dla odrażającej rzeczywistości.

W dodatku Emily znowu gra. Tak jak chciała być idealną żoną, tak teraz próbuje się stać... idealną ofiarą.



Corrie Jackson – dziennikarka i pisarka. Pisała m.in. dla „Harper’s Bazaar”, „Glamour”, „Daily Mail” i „Grazii”. Autorka serii kryminałów

z dziennikarką śledczą Sophie Kent w roli w głównej. Pierwsza powieść

z cyklu, Fashion Victim, ukazała się w 2018 roku nakładem wydawnictwa W.A.B.





