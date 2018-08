Perseidy 2018- noc spadających gwiazd. Na tę wyjątkową noc czekają miłośnicy astronomii, ale nie tylko. Wyjątkowe zjawisko nazywane potocznie nocą spadających gwiazd już w sierpniu 2018. W jakich godzinach będzie najlepiej widoczne i gdzie? Przeczytajcie o nocy spadających gwiazd 2018.

Noc Perseidów 2018 będzie wyjątkowa. Dlaczego?

maksimum natężenia roju przypada na dobę po nowiu Księżyca – będzie to jedna z najciemniejszych nocy w sierpniu (światło Księżyca nie zanieczyści obserwacji!);

kończą się białe noce, dlatego obserwacje astronomiczne są o wiele ciekawsze. Jednocześnie temperatury są ciągle na tyle wysokie, że nocne obserwacje na wolnym powietrzu nie będą męczące.

największe natężenie roju przypada na godziny nocne – zwykle dla Europy są to godziny dzienne.

Noc Perseidów 2018- gdzie najlepiej oglądać spadające gwiazdy?

Ludzie podziwiają Perseidy od ponad dwóch tysięcy lat. Czasem ten jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów nazywany jest "łzami świętego Wawrzyńca", ponieważ 10 sierpnia jest dniem jego męczeńskiej śmierci.Utworzone przez kometę 109P/Swift-Tuttle Perseidy to jeden z największych i najaktywniejszych rojów meteorów naszego nieba.Perseidy są obserwowane od około 2000 lat. Pierwsze wzmianki o obserwacjach tego roju pochodzą z Dalekiego Wschodu. Perseidy są jednym z najbardziej regularnych rojów meteorów.Wyjątkowe zjawisko astronomiczne, jakim jest noc perseidów w tym roku wypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wówczas spadających gwiazd będzie widocznych najwięcej na niebie w Polsce. Dlaczego w tym czasie? Maksimum aktywności perseidów przypada na bezksiężycową noc, tuż po nowiu.Najwyższa intensywność roju Perseidów przypada na noc z niedzieli na poniedziałek między godz. 22:00 a 10:00. W tym czasie będzie można zobaczyć aż 110 zdarzeń na 1h obserwacji (czyli 110 spadających gwiazd na 1 godzinę).Noc spadających gwiazd w 2018 roku będzie wyjątkowa. Składa się na to kilka czynników:Meteorów możemy wypatrywać w godzinach wieczornych na północno-wschodnim horyzoncie. Radiant (miejsce, z którego rozbiegają się meteory) znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Warunki do obserwacji będą się z każdym dniem poprawiały - aż do 12 sierpnia. Wtedy też przewidziane jest największe maksimum związane z tym rojem.Przede wszystkim trzeba wybrać miejsce z dala od miejskich świateł. W tym przypadku najlepsza będzie otwarta przestrzeń, ponieważ niebo nie będzie przysłonięte przez drzewa czy domy, które utrudnią naszą obserwację. Do oglądania spadających perseidów nie potrzeba specjalnego sprzętu.

