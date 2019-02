PGE Orlik Opole - MH Automatyka Gdańsk. Drużyna z Pomorza znowu rozczarowała

Po porażce po rzutach karnych z Polonią Bytom, gdańscy hokeiści, ale też i kibice drużyny, mocno liczyli na to, że w niedzielę w Opolu będzie znacznie lepiej. Cel był jasny - zwycięstwo. Niestety, rozczarowanie jest jeszcze większe niż po meczu z Polonią.

Pojedynek od samego początku nie układał się po myśli gdańszczan. W pierwszej tercji prowadzenie dla MH Automatyki powinien wywalczyć w szóstej minucie Petr Polodna. Niestety, trafił tylko w słupek, co szybko się zemściło. Osiem minut później bowiem Trandin z bliska pokonał Cariegorodcewa.

W drugiej odsłonie wydawało się, że to goście zaczynają przejmować kontrolę nad meczem. A to dlatego, że najpierw skutecznie rzut karny egzekwował Jegor Rożkow, a później do remisu doprowadził Polodna. Dla gospodarzy natomiast trafił jedynie Aleksiej Trandin.

Jako że w trzeciej tercji, mimo kilku okazji do zdobycia bramki, żadnemu zespołowi ta sztuka się nie powiodła, do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. A w niej w szał radości miejscowych kibiców po raz kolejny wprawił Trandin.

W kolejnym spotkaniu MH Automatyka zagra na wyjeździe z JKH GKS-em Jastrzębie (13 listopada, godz. 18).

PGE Orlik Opole - MH Automatyka Gdańsk 3:2 d. (1:0, 1:2, 0:0, d. 1:0)

1:0 Aleksiej Trandin (15 min.)

1:1 Jegor Rożkow (29)

2:1 Aleksiej Trandin (34)

2:2 Petr Polodna (39)

3:2 Aleksiej Trandin (64)