Piecyki – elegancka alternatywa dla kominka

Zastanawiając się nad zakupem piecyka, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, m.in. wielkość mieszkania, rozmieszczenie przewodów kominowych i moc urządzenia. Nie bez znaczenia jest także materiał, z którego je wykonano.

Materiał wykonania

Pamiętaj, że tworzywo wpływa nie tylko na wygląd pieca, ale przede wszystkim na długość utrzymywania temperatury. Do wyboru masz trzy możliwości.

·Piecyki żeliwne

Ich największą zaletą jest akumulacja wytworzonego ciepła nawet po zagaszeniu paleniska. Grube, żeliwne ściany zatrzymują je wewnątrz pieca i stopniowo rozprowadzają po mieszkaniu, dzięki czemu oszczędzasz część pieniędzy na opał.

·Piecyki stalowe

W przeciwieństwie do żeliwnych mają cienkie ściany, które po stłumieniu paleniska szybko oddają ciepło. Z drugiej jednak strony właśnie dzięki temu materiałowi są lżejsze i łatwiejsze do przenoszenia, dlatego jeśli masz w domu kilka przewodów kominowych, z powodzeniem możesz przestawiać taki sprzęt w różne miejsca.

·Piecyki kaflowe

Zapewne pamiętasz je z dzieciństwa lub z domu dziadków. Podobnie jak piece żeliwne długo utrzymują wytworzone ciepło, ale wyróżnia je nie tylko funkcjonalność – to prawdziwe dzieła sztuki, które, odpowiednio wkomponowane, nadają wnętrzu elegancki, klasyczny wygląd. Właśnie dzięki funkcji estetycznej wciąż cieszą się dużą popularnością i pojawiają się w ofertach renomowanych sprzedawców, np. Leroy Merlin.



Moc pieca a wielkość pomieszczenia

Kolejnym elementem, nad którym musisz się zastanowić, jest moc urządzenia. Weź pod uwagę metraż pomieszczenia, w którym ma stanąć piec. Sprzęt o mocy 1 kW może ogrzać wnętrze o powierzchni 25 m2 – kieruj się tą wskazówką, dopasowując moc urządzenia do wielkości twojego mieszkania. Podstawowa zasada brzmi: im większa moc, tym więcej ciepła.

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Piecyki, podobnie jak kominki, zasilane są opałem, dlatego podczas ich eksploatacji pamiętaj, by zapewnić sobie i bliskim bezpieczeństwo. Przede wszystkim musisz zadbać o wydajne odprowadzanie spalin – upewnij się, że końcówka dyszy pasuje do wylotu kominowego. Wylot powinien być wykonany z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Jeśli nie jest przystosowany do urządzenia, możesz nałożyć na niego odpowiedni wkład, który będzie chronił go przed działaniem ciepła, dymu i pyłów. Ponadto piecyk nie powinien stać bezpośrednio na parkiecie, panelach, dywanie lub innym łatwopalnym podłożu. Pomyśl o odpowiedniej izolacji ciepła – zapewnią ją kamienne kafelki, a także terakota, którymi należy wyłożyć podłogę zarówno pod piecem, jak i w odległości do ok. 1 m wokół niego.

Żeliwny, stalowy, kaflowy – wybór właściwego piecyka to nie lada wyzwanie. Pamiętaj, by nie skupiać się wyłącznie na ciekawym wzornictwie urządzenia, ale przede wszystkim wziąć pod uwagę jego moc oraz materiał wykonania.