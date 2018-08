Lato w pełni, a my podpowiadamy, jak fajnie zaaranżować kwietniki, by były niebanalną ozdobą waszych posesji, ogrodów, tarasów i balkonów. Zobaczcie, co można wykorzystać jako świetną doniczkę czy wazon. Kwietnik w starym bucie, samochodzie, rowerze, albo dżinsach? Czemu nie! A może w konewce, misce lub wannie? Zobaczcie w naszej galerii, jak świetnie wyglądają rośliny w kwietnikach zrobionych z rzeczy codziennego użytku.

