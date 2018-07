Lechia Gdańsk kończy zgrupowanie w Opalenicy. W piątek wygrała we Wronkach sparing z Pogonią Szczecin, a w sobotę zagra kolejną grę kontrolną. W Szamotułach z zespołem Zeleżiarne Podbrezova.

Biało-zieloni mają za sobą czwarty sparing w okresie przygotowawczym i odnieśli trzecie zwycięstwo. Na początku przegrali z APOEL-em Nikozja, a potem kolejna ograli Bytovię, Chojniczankę i Pogoń. W tym ostatnim meczu zespół poprowadził nowy kapitan, Flavio Paixao. Jego zastępcą będzie Dusan Kuciak, a w dalszej kolejności Ariel Borysiuk. Ponadto do sztabu szkoleniowego dołączył Jarosław Bieniuk, który ma zająć się indywidualizacją treningów i poprawą gry defensywnej. Będzie też łącznikiem między pierwszym zespołem i akademią.Trener Piotr Stokowiec nie mg skorzystać z narzekających na drobne urazy Stevena Vitorii i Mateusza Żukowskiego oraz trenującego indywidualnie Rafała Wolskiego. Pogoń pierwsza strzeliła gola, ale przed przerwą wyrównał kapitalnym strzałem z rzutu wolnego Filip Mladenović. Trafił idealnie w góry róg bramki rywali. W drugiej połowie zwycięstwo biało-zielonym zapewnił Jarosław Kubicki i to pierwszy gol w biało-zielonych barwach nowego piłkarza gdańskiego klubu. To oczywiście tylko sparing, ale każda wygrana dodaje pewności siebie.Lechia w sobotę kończy drugie zgrupowanie. W Szamotułach zagra z zespołem FK Zeleżiarne Podbrezova, który zajął dziewiąte miejsce w lidze słowackiej w minionym sezonie. To spotkanie zostanie rozegrane o godzinie 13. To kolejny etap przygotowań do sezonu. Po powrocie piłkarze Lechii będą przygotowywać się już w Gdańsku, gdzie zagrają dwa kolejne mecze sparingowe - 13 lipca z piątym zespołem ligi greckiej, Asteras Tripolis FC, a 14 lipca z Gryfem Słupsk, choć ten mecz jest jeszcze do potwierdzenia. 20 lipca, w piątek, godzinie 20.30 biało-zieloni rozpoczną nowy sezon meczem z Jagiellonią w Białymstoku.Bramki: 1:0 Soufian Benyamina (36), 1:1 Filip Mladenović (44), 1:2 Jarosław Kubicki (64)Pogoń: Budziłek (46 Bursztyn) - Niepsuj (64 Rapa), Rudol (64 Walukiewicz - 88 Sadowski), Dwali (64 Malec), Ricardo Nunes (64 Matynia) - Delew (64 Błanik), Kożulj (64 Wawrzynowicz), Drygas (64 Hołota), Majewski (64 Kowalczyk), Frączczak (64 Listkowski) - Benyamina (64 Benedyczak)Lechia: Alomerović - Stolarski (77 Joao Nunes), Nalepa (77 Mikołajewski), Augustyn (77 Chrzanowski), Mladenović (77 Lewandowski) - Borysiuk (21 Łukasik) - Macierzyński (64 Schikowski), Kubicki (77 Fila), Sopoćko (77 Lipski), Haraslin (77 Egy) - F. Paixao (77 Arak)