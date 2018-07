Lechia Gdańsk wygrała z Pogonią Szczecin sparingowy mecz we Wronkach. Tutaj można obejrzeć skrót tego spotkania i gole strzelone przez Filipa Mladenovicia i Jarosława Kubickiego.

Lechia zakończyła już zgrupowanie w Opalenicy. Wygrana z Pogonią we sparingu była o tyle cenna, że została odniesiona nad wymagającym rywalem, z którym biało-zieloni będą grać w Lotto Ekstraklasie. Pięknego gola strzelił z rzutu wolnego Filip Mladenović, który miał także asystę przy drugiej bramce, strzelonej przez pozyskanego w tym oknie transferowym Jarosława Kubickiego.Biało-zieloni zagrali pięć sparingów w okresie przygotowawczym i odnieśli cztery zwycięstwa. Na początku przegrali z APOEL-em Nikozja, a potem kolejna ograli Bytovię, Chojniczankę, Pogoń, a w sobotę także słowacki zespół Zeleżiarne Podbrezova. Lechią w dwóch ostatnich meczach poprowadził nowy kapitan, Flavio Paixao. Jego zastępcą będzie Dusan Kuciak, a w dalszej kolejności Ariel Borysiuk. Ponadto do sztabu szkoleniowego dołączył Jarosław Bieniuk, który ma zająć się indywidualizacją treningów i poprawą gry defensywnej. Będzie też łącznikiem między pierwszym zespołem i akademią.Trener Piotr Stokowiec nie mógł skorzystać z narzekających na drobne urazy Stevena Vitorii i Mateusza Żukowskiego oraz Rafała Wolskiego, który trenuje indywidualnie, ale też w piątek brał ślub.Pogoń pierwsza strzeliła gola, ale przed przerwą wyrównał kapitalnym strzałem z rzutu wolnego Filip Mladenović. Trafił idealnie w góry róg bramki rywali. W drugiej połowie zwycięstwo biało-zielonym zapewnił Jarosław Kubicki i to pierwszy gol w biało-zielonych barwach nowego piłkarza gdańskiego klubu. To oczywiście tylko sparing, ale każda wygrana dodaje pewności siebie przed rywalizacją w Lotto Ekstraklasie.Lechia zakończyła drugie zgrupowanie. Po powrocie piłkarze będą przygotowywać się już w Gdańsku, gdzie zagrają dwa kolejne mecze sparingowe - 13 lipca z piątym zespołem ligi greckiej, Asteras Tripolis FC, a 14 lipca z Gryfem Słupsk, choć ten mecz jest jeszcze do potwierdzenia. 20 lipca, w piątek, godzinie 20.30 biało-zieloni rozpoczną nowy sezon meczem z Jagiellonią w Białymstoku.