Emeryci to atrakcyjni klienci dla banków - mają stałe dochody, są sumienni w spłacaniu zadłużenia. Ale czy zawsze wybierają korzystne dla siebie oferty?

- Z mojego doświadczenia wynika, że banki lubią seniorów z trzech powodów - mówi Katarzyna Burchacka-Klimczuk, ekspert z branży bankowej. - Po pierwsze, wynika to z podejścia do życia - seniorzy uważają, że najpierw należy zapłacić rachunki, a dopiero potem gospodarować resztą gotówki. Młodzi ludzie dzisiaj bardzo często robią dokładnie na odwrót. Po drugie, seniorzy posiadają stałe źródło dochodu jakim jest emerytura - wpływa co miesiąc o tej samej porze, jest pewne i w przewidywalnej wysokości, dlatego bank może z dużą pewnością oczekiwać, że senior opłacić ratę swojego kredytu.

Po trzecie, niestety smutne - seniorzy zwykle nie czytają umów kredytowych i podpisują tam, gdzie doradca wskaże. A na pewne aspekty trzeba zwrócić uwagę podczas porównywania ofert kredytu oraz podpisywania umowy (RRSO, ubezpieczenie, prowizja, okres kredytowania, całkowita kwota do spłaty).





Rachunki rozliczeniowe dla seniorów





Seniorzy nieszczególnie leżą w kręgu zainteresowania banków przy tworzeniu oferty kont osobistych. Starsze osoby cechuje duża nieufność, co przekłada się na trudności ze sprzedażą rachunków bieżących - często traktują konto nie jako wygodę, a jako konieczność. Tacy uszczęśliwieni na siłę klienci nie mają powodów, żeby obdarzać instytucje finansowe zaufaniem i sympatią. Rozwiązaniem problemu mogą być konta internetowe, ale niewielu nestorów korzysta z bankowości przez sieć, a o zmianę ich przyzwyczajeń jest trudno. Do przejścia przez proces logowania do systemu polecam wybrać placówkę mniej oblegana przez klientów, gdzie doradca będzie mógł spokojnie przeprowadzić małe szkolenie z bankowości internetowej i do którego klient będzie mógł zadzwonić w razie trudności w domu.



Oferta dla grupy klientów, którzy znajdują się w jesieni życia, pozostaje praktycznie niezmieniona od dłuższego czasu. Według mojej wiedzy obejmuje tylko kilka banków. W tej wąskiej grupie znajdują się: Bank Pocztowy, Bank BGŻ, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank. Rachunki te nie mają za zadanie konkurować z najtańszymi kontami internetowymi, a raczej z tymi, które są tradycyjnie obsługiwane w placówkach. Cenowo nawet się to udaje, ponieważ są tańsze od wielu zwykłych ofert. Oprócz niższej, comiesięcznej opłaty za prowadzenie, charakteryzują się również znacznie tańszymi przelewami zewnętrznymi, które klient wykonuje w placówce bankowej.





Kredyty bankowe





Jak bardzo nie kusiłaby reklama, jak bardzo miła nie byłaby pani w bankowym okienku, banki to nie instytucje charytatywne. Banki na kredytach po prostu zarabiają i na kredycie dla seniora też zarobić muszą. To jest punkt wyjścia. Natomiast mając wiedzę, na co zwrócić uwagę, można wybrać dla siebie najkorzystniejszy produkt. Wiele banków kredyt dla emeryta oferuje z zastrzeżeniem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel spłaci kredyt za zmarłego. Z racji wieku, ryzyko w przypadku kredytu dla seniora jest duże, więc i stawka ubezpieczenia będzie znacząca. Oferując kredyt dla emeryta, banki mogą oczekiwać też młodszych żyrantów, albo wręcz współkredytobiorców, którzy w razie śmierci spłacą zobowiązanie. Wiek kredytobiorcy może być ograniczeniem kwoty kredytu oraz okresu kredytowania.





Lokaty dla seniorów





Wśród dostępnych produktów bankowych największą popularnością cieszą się lokaty długoterminowe, krótkoterminowe oraz konta oszczędnościowe. Wysokość zysków uzależniona jest m.in. od wartości oprocentowania, czasu trwania lokaty oraz wielkości depozytu. Lokaty krótkoterminowe to produkty bankowe o dość krótkim czasie trwania umowy od 1 do 6 miesięcy. Lokaty długoterminowe to umowa zawierana na co najmniej kilka miesięcy (z reguły okres od 9 miesięcy wzwyż). Mogą mieć nieco niższe oprocentowanie, ale finalnie przynoszą większe zyski ze względu na to, że pieniądze pracują dłużej. Konta oszczędnościowe to najbardziej elastyczny produkt, umowa zawierana na czas nieokreślony, duża swoboda „dopłacania” środków. Mniej wypłat z konta, zwykle tylko jedna wypłata w miesiącu jest bezpłatna.





Ubezpieczenia bankowe





Banki będą chciały zabezpieczyć swój interes, w związku z tym często będą sprzedawać do kredytów ubezpieczenie na wypadek śmierci, które może być korzystne dla obu stron. Tzn. bank jest bezpieczny, ponieważ to firma ubezpieczeniowa spłaca kredyt w przypadku śmierci klienta, a z drugiej strony bezpieczna jest rodzina seniora, która po śmierci bliskiej osoby nie musi spłacać kredytu po „dziadkach”. Jest jeden warunek - należy dobrze przeanalizować umowę kredytową i sprawdzić, czy nie zawiera wykluczeń, które nas dotyczą. Przydaje się tutaj sprawdzony i zaufany doradca bankowy.





Pożyczka „chwilówka” czy kredyt bankowy





Pamiętajmy, że kredytu może udzielić nam tylko i wyłącznie bank, gdyż jest to „czynność bankowa”, regulowana przez Prawo Bankowe. Pożyczka jest pojęciem szerszym. Pożyczkodawcą może być zarówno instytucja, jak i osoba fizyczna. Dostępność pożyczek „chwilówek”, może być ratunkiem w trudnej sytuacji i jednorazowo podreperować domowy budżet, natomiast może być również zagrożeniem i doprowadzić do spirali finansowej - to sytuacja, kiedy większe są obciążenia niż dochody. Niestety, zdarza się to często, a dostępność „chwilówek” temu służy.



Jak uniknąć spirali zadłużenia? Dokładnie analizując swoją sytuację przed wzięciem kredytu czy zaciągnięciem pożyczki i realnie ocenić możliwości spłaty. Najprościej zrobić to na podstawie budżetu domowego, którego prowadzenie zdecydowanie ułatwia rozeznanie się w swoich finansach.



