Pierwsze 4,4 mln zł trafiło do 20 poszkodowanych przez słynną gdańską piramidę finansową. Amber Gold ogółem pozostawił po sobie wierzytelności opiewające na 584,5 mln zł, a syndyk zabezpieczył niewiele ponad 10 procent tej kwoty. Jak tłumaczy, realny termin, kiedy pieniądze trafią do poszkodowanych to jesień 2018 roku.

