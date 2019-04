Pierwsze na świecie unaczynione serce z druku 3D. Wielki sukces naukowców z Izraela

Serce wraz z naczyniami krwionośnymi z druku 3D nadaje się bezpośrednio do przeszczepu. Na razie udało się je skonstruować w takim rozmiarze, by móc je wszczepić królikom. Naukowcy zapewniają jednak, że nie ma przeszkód, by dopasować je do wymiarów potrzebnych przy transplantacjach u ludzi.

Na początek unaczyniony organ zostanie wszczepiony zwierzętom, a dopiero na dalszym etapie, będzie można rozpocząć badania kliniczne z udziałem pacjentów, który zostaną zakwalifikowani do testów. Badacze chcą, by ich wynalazek mógł być powszechnie wykorzystywany do transplantacji. Według ich prognoz może to być możliwe już w ciągu następnej dekady.

Rewolucyjne dokonanie naukowców z Izraela: unerwione serce z druku 3D

Wyniki przełomowych badań naukowców z Izraela zostały opublikowane na łamach prestiżowego "Advanced Science". Do tej pory możliwe było drukowanie w technologii 3D jedynie prostych tkanek bez naczyń krwionośnych. Perspektywa tworzenia w podobny sposób tak skomplikowanego organu, jak serce, wydawała się dotąd nieosiągalna.

Zamiast przeszczepu serca wystarczy wydruk nowego organu w 3D?

Dzięki odkryciu Izraelczyków będzie można dokonać ogromnego postępu w leczeniu chorób serca, które są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. W przypadku pacjentów z niewydolnością serca często przeszczep jest jedynym sposobem na to, by móc uratować im życie. Dotąd wymagało to jednak znalezienia odpowiednich dawców do transplantacji, co często graniczyło z cudem. Wkrótce może się to zmienić.

Pierwsze serce z naczyniami krwionośnymi z druku 3D

– To serce powstaje z ludzkich komórek i odpowiednio dobranych dla każdego pacjenta materiałów biologicznych, które można wykorzystać do drukowania w technologii 3D złożonych modeli tkanek – tłumaczy prof. Dvir. Choć w przeszłości udawało się już stworzyć serce z druku 3D, to jednak do tej pory nie było możliwe tworzenie w taki sposób unerwionych organów.

– Nasze odkrycie pokazuje, jak wielki potencjał ma rozwój inżynierii wykorzystującej personalizację tkanek i narządów – zapewnia prof. Dvir.