Pierwszy krok do budowy całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku. Przetarg na opracowanie jego koncepcji już ogłoszony!

Plan wybudowania czynnego przez cały rok, krytego lodowiska pod koniec października ubiegłego roku ogłosił prezydent Paweł Adamowicz.

- Obecnie nie mamy wystarczających obiektów dla dynamicznie rozwijających się sportów lodowiskowych w Gdańsku. Chcemy, aby ta inwestycja odpowiadała na potrzeby wszystkich środowisk związanych z lodowiskiem. A przede wszystkim, aby rozszerzyła ofertę rekreacyjną dla mieszkańców naszego miasta - mówił wtedy Adamowicz.

Na południu Gdańska powstanie pierwsze całoroczne lodowisko. Miasto rozpoczyna proces inwestycyjny

Miasto właśnie ogłosiło rozpoczęcie prac nad koncepcją architektoniczną obiektu. Można już składać oferty w przetargu na to zadanie. Jak podkreślają urzędnicy, to pierwszy krok w budowie całorocznego lodowiska. Wybrana w przetargu koncepcja posłuży do przygotowania dokumentacji projektowej.

- Nasze miasto rozwija się wszechstronnie, dlatego idziemy o krok dalej w stronę rozwoju sportowego - mówi Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska - Całoroczne, kryte lodowisko to sposób na poszerzenie oferty dla mieszkańców i gości. Chcemy, aby w przyszłości to miejsce było jednym z ulubionych miejsc gdańskich rodzin i sportowców. Jako lokalizację wybraliśmy Ujeścisko-Łostowice z myślą między innymi o realizowanych inwestycjach komunikacyjnych: Nowej Warszawskiej i Nowej Bulońskiej. Przed nami pierwszy krok, czyli przetarg na wykonanie koncepcji. Wierzę, że rozpocznie to sprawnie działający proces inwestycji- podkreśla.

Według planów, obiekt zostanie w przyszłości wybudowany w pobliżu planowanej linii tramwajowej Nowa Warszawska i budowanej obecnie Nowej Bulońskiej. Wstępnie wskazuje ul. Ostrzycką.

Koncepcja architektoniczna ma określić, jakie rozwiązania będą najbardziej wskazane dla tego obiektu. Wykonawca ma przeanalizować kilka wariantów:

lodowisko rekreacyjno-treningowe - obiekt z jedną taflą, trybunami i torami do curlingu;

lodowisko rekreacyjno-treningowe - obiekt z dwiema taflami, trybunami i torami do curlingu;

lodowisko rekreacyjno-profesjonalne - obiekt z jedną taflą, trybunami i torami do curlingu;

lodowisko rekreacyjno-profesjonalne - obiekt z dwiema taflami, trybunami i torami do curlingu;

lodowisko rekreacyjno-profesjonalne - obiekt z dwiema taflami, trybunami i torami do curlingu oraz obiekt krytego basenu; lodowisko rekreacyjno-treningowe - obiekt z jedną taflą, trybunami i torami do curlingu oraz obiekt krytego basenu.

- Koncepcja ma powstać w sześć miesięcy od daty podpisania umowy. Posłuży ona do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej. Oferty przetargowe poznamy w połowie marca - informuje Anna Iwanowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Budowa całorocznego lodowiska popierana jest przez środowiska sportowe łyżwiarskie, hokejowe oraz curlingowe, a także przez amatorskie drużyny hokejowe.

- Łyżwiarskie grupy sportowe obecnie nie mają gdzie trenować. Obiekty istniejące w Gdańsku nie pozwalają na treningi sportowe. Potrzebny jest w naszym mieście obiekt, który pozwoli na rozwój wyczynowego sportu. Trzeba pamiętać, że treningi sportowe trwają cały rok, nie tylko zimą. W takim mieście jak Gdańsk, które ma wielkie tradycje łyżwiarskie i hokejowe lodowisko całoroczne jest bardzo potrzebne - mówi Jacek Hołubowski, przedstawiciel środowisk łyżwiarskich.