Masz zdjęcie do tego tematu?

W sobotę, 3 lutego 2018 r., odbył się pierwszy z serii spacerów fotograficznych po gdańskim porcie. Wzięło w nim udział czterdziestu uczestników, którzy wcześniej zadeklarowali swoją obecność w specjalnie utworzonym wydarzeniu na portalu społecznościowym. Zobaczcie zdjęcia Anny Kazińskiej-Olejniczak z tego spaceru.

Oprowadzania kuratorskie albo wykłady poświęcone historii Gdańska co czwartek...

Spacer fotograficzny po Porcie Gdańsk - uczestnicy:

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

- Pierwszy z serii spacerów po Porcie za nami - setki zdjęć, czterdziestu uczestników, trzy godziny spędzone w niedostępnych na co dzień zakamarkach - tak podsumowali sobotnie wydarzenie przedstawicie Portu Gdańsk.Uczestnikom pomysł władz Portu Gdańsk bardzo się spodobał i liczą na kolejną możliwość zwiedzenia portu, zwłaszcza przy lepszej pogodzie.- Dzięki uprzejmości gdańskiego portu dwie grupy chętnych fotografów miały w sobotę możliwość zwiedzenia nieznanych zakątków portu, do których zazwyczaj nikt, oprócz pracowników, nie ma dostępu - powiedziała nam. - Spacerowicze podróżowali busem po rozległych terenach i mogli uwiecznić wiele ciekawych miejsc oraz podziwiać panoramę portu z wieży widokowej. Pomimo niesprzyjającej pogody (zimno, mglisto, szaro, buro i mokro) atmosfera była bardzo fajna. Przewodnicy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania i dawali fotografom dużo swobody. Bardzo dziękujemy zarządowi portu za zorganizowanie wycieczki i umożliwienie zobaczenia niedostępnych na co dzień zakamarków. Mamy nadzieję, że takie spacery będą odbywać się regularnie.