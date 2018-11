Pierwszy w historii Marsz Równych w Gdyni nie przeszedł bez echa. Pojawiła się kontrmanifestacja [zdjęcia]

O godz 15.30 ponad dwieście osób wyruszyło z okolic pomnika Józefa Piłsudskiego i Urzędu Miasta Gdyni, aby głównymi ulicami Śródmieścia dotrzeć do Skweru Arki Gdynia. Uczestnicy Marszu Równych ubrali się na kolorowo, przynieśli ze sobą tęczowe flagi i liczne transparenty, jak dla przykładu "Nacjonalizm to się leczy", "Bób humor edukacja seksualna", "Kobiety do polityki".

Dłużni im nie pozostali kontrmanifestanci. Przynieśli ze sobą transparent z wizerunkiem dwóch roznegliżowanych homoseksualistów, niosących tęczową flagę, opatrzony napisem " Tacy chcą edukować twoje dzieci, powstrzymaj ich". Wznosili też liczne okrzyki, jak dla przykładu "Stop pedałowaniu!".

Podczas Marszu Równych nie doszło do starcia między uczestnikami happeningu i kontrmanifestacji, gdyż zgromadzenie zabezpieczały potężne siły policji, porównywalne do tych, kierowanych do pilnowania porządku w trakcie meczów piłkarskich. Grono ponad stu uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy wyposażonych było m.in. w tarcze, pałki, tonfy, miotacze gazu i broń gładkolufową.