Pijany kierowca chciał zjechać ze schodów na Siedlcach w Gdańsku. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa [wideo,zdjęcia]

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku.

Prokurator Wawryniuk relacjonuje, że do zdarzenia doszło około godziny 19:50. - Kierujący samochodem wjechał na chodnik prowadzący w kierunku schodów biegnących od ulicy Zakopiańskiej do Sowińskiego. Manewr ten wykonał pomimo, że na chodniku znajdowały się dwie osoby. Następnie wjechał na schody nie zważając, że przy nich znajdowała się kobieta. Kobieta ta sygnalizowała kierowcy , że na jego torze jazdy znajdują się inni piesi. Po wjechaniu na schody pojazd zawisł . Przed maską znalazł się 3 letni chłopiec. Na kolejnych stopniach znajdowały trzy inne osoby. Pomimo to kierowca próbował kontynuować jazdę. Dodawał gazu oraz wykonywał inne niebezpieczne manewry. Następnie wysiadł i próbował zepchnąć pojazd po schodach - mówi prok. Wawryniuk.