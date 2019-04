Pijany kierowca wiózł dziecko i spowodował dwie kolizje 26.04.2019. Został zatrzymany

Włamał się do kiosku i ukradł zdrapki. Usiłował też włamać się do dwóch innych miejsc. Został zatrzymany

Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w sobotnią noc włamał się do kiosku i ukradł z niego m. in. kupony loterii. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania włamania do dwóch innych miejsc. Skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze. Tera...