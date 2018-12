Piłkarskie MEMY na Światowy Dzień Piłki Nożnej! W taki dzień wszyscy jesteśmy kibicami!

TOP 10 prezentów na dzień chłopaka. Na każdym etapie związku...

ow

Zaskocz go jak nigdy dotąd. Prezent na dzień chłopaka nie musi być wydumany, ważne, by sprawił przyjemność. Pokaż mu, że myślisz o jego potrzebach i wiesz, co sprawia mu największą frajdę. Spokojnie, podpowiadamy, co to takiego.