Adam Nawałka kończy pracę z reprezentacją Polski. Ustępującemu selekcjonerowi za wspólną pracę podziękowali m.in. Sławomir Peszko i Sebastian Mila, piłkarze gdańskiej Lechii.

Adam Nawałka szkoleniowcem reprezentacji Polski będzie do 30 lipca. Po tym terminie wygaśnie jego kontrakt i wówczas Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie zacznie rozmowy z nowymi, potencjalnymi kandydatami na stanowisko selekcjonera biało-czerwonej kadry.W trakcie swojej przygody z reprezentacją Nawałka zanotował m.in. historyczne zwycięstwo nad Niemcami w eliminacjach do Euro 2016. Na PGE Narodowym, w październiku 2014 roku, Biało-Czerwoni ograli rywala zza naszej zachodniej granicy 2:0. W tym meczu na listę strzelców wpisali się Arkadiusz Milik i… Sebastian Mila, który związany jest z gdańską Lechią."Trener Adam Nawałka sprawił, że mogłem uwierzyć w marzenia, które wydawały się nieosiągalne. Wieczór który przeżyłem na Stadionie Narodowym w meczu z Niemcami, zapamiętam wraz ze swoją rodziną do końca życia. Dziękuję Panie Trenerze" - napisał Mila na Instagramie.Wdzięczny za pracę o boku selekcjonera był też Sławomir Peszko, który sam siebie nazywał "żołnierzem" Nawałki. Trener wiele razy obdarzał piłkarza Lechii wielkim kredytem zaufania. A Peszko robił co mógł, by go spłacać."Czasami niczym ojciec, czasami niczym przyjaciel i zawsze jako Wielki Trener. Dzięki za wszystko" - napisał z kolei Peszko na Instagramie.