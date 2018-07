Ze względu na zły stan jakości wód zdecydowano się na zamknięcie kąpielisk w Gdańsku. Dziś nie będzie można korzystać z wody.

Szara substancja, białe bryły na plaży - co to jest?



Czy parafina jest groźna?



Zgodnie z informacjami uzyskanymi z kąpielisk w Gdyni i Sopocie - nie są one zamknięte. Wczoraj w Sopocie była minimalna ilość parafiny, ale szybko ją usunięto. Zamknięcie kąpielisk jest problemem dla organizatorów jutrzejszego Triathlonu.Molo BrzeźnoDom Zdrojowy BrzeźnoKlipper JelitkowoPrewencyjnie w sobotę, 14 lipca zdecydowano się zamknąć kąpieliska w Gdańsku.- Zdecydowaliśmy się prewencyjnie zamknąć kąpieliska w Gdańsku ze względu na zły stan jakości wody - mówi kierownik Kąpielisk Morskich, Łukasz Iwański. - Nie mamy potwierdzenia, że to zanieczyszczenie parafiną.Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Gdyni i Sopocie.Morze w lipcu wyrzucało na brzeg Bałtyku szarą, brylastą substancję. Okazuje się, że zdarzyło się to nie pierwszy raz. To parafina, która wytwarza się po wypuszczeniu do wody substancji ze statków.Nie jest ona groźna dla człowieka, jednak Sanepid badając stan jakości wód zwraca uwagę na poziom zanieczyszczenia substancjami i gdy zostanie on przekroczony, informuje o tym kierownictwo Kąpielisk Morskich. Statki opróżniają zbiorniki na morzu, a parafina tworząc bryły wypływa na ląd.