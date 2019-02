Piotr Adamowicz nie idzie do polityki. Brat prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dementuje plotki

W kuluarach pojawiła się plotka, że Piotr Adamowicz brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, może wystartować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. "WP" podała nawet, że Adamowicz miał otrzymać propozycję od jednego z polityków pewnej partii.

Piotr Adamowicz w rozmowie z nami zdementował jednak te wszystkie "rewelacje". Stwierdził, że nie było żadnej propozycji. Nie był też sondowany na okoliczność startu w wyborach i nie zamierza iść do polityki.

- To kompletna bzdura. Nie będę kandydować do Parlamentu Europejskiego, tak jak nie zamierzam startować w wyborach Mistera Polski ani brać udział w konklawe. To są tylko "fakty medialne" - tłumaczy.

Piotr Adamowicz jest dziennikarzem i przez wiele lat jako dziennikarz zajmował się także polityką m.in. w gazecie "Rzeczpospolita". To on zredagował także autobiografię Danuty Wałęsy pt. "Marzenia i tajemnice", która stała się największym księgarskim bestsellerem ostatnich lat.