Zaledwie kilka godzin po wygłoszenia przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oświadczenia ws. referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji (w ostatecznej propozycji jest 10 pytań, m .in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu) na briefing prasowy w Gdańsku zaprosił przewodniczący „Solidarności”, Piotr Duda.

Konferencja odbyła się w piątek, 20 lipca , w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Piotr Duda podkreślał, że „decyzja prezydenta o postanowieniu zwrócenia się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie zgody na referendum konsultacyjne w sprawie zmian albo nowej konstytucji to wielki krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego”.- To wielki ukłon w kierunku Polaków, bo pan prezydent a także Związek Zawodowy „Solidarność” uważa, że Polacy mają prawo wypowiadać się w sprawach bardzo ważnych dla obywateli - nie tylko poprzez udział w wyborach czy to parlamentarnych, czy to prezydenckich, czy samorządowych, ale także poprzez chociażby udział w referendum konsultacyjnym. To bardzo ważne dla obywateli, to bardzo ważny sygnał dla wszystkich Polaków, którzy chcą się angażować w życie społeczne – podkreślał w piątek przewodniczący „Solidarności”. - 24 sierpnia ubiegłego roku, tutaj, w sali BHP, zapoczątkowaliśmy wspólnie z panem prezydentem debatę referendalną - dodał.- Pytania, które przedstawił pan prezydent, pytania referendalne, są dla wszystkich Polaków bardzo ważne. Chociażby pytanie dotyczące tego, czy chcemy zmian w konstytucji, czy chcemy nowej konstytucji. Ale jest tam kilka pytań, które są szczególnie ważne dla Związku Zawodowego „Solidarność”. Mamy to najważniejsze pytanie, o które nam chodziło, czyli wzmocnienie obecnego 20 artykułu konstytucji dotyczącego społecznej gospodarki rynkowej, czyli wzmocnienie konstytucyjne i ochrona pracy , ale także ochrona wieku emerytalnego, czyli obecnego status quo –. To jest bardzo ważne pytanie dla obywateli. Jestem przekonany o tym, że Polacy będą chcieli iść wypowiedzieć się w tych tematach.Piotr Duda przypomniał też, że w 2013 roku w Sali BHP odbyło się spotkanie Platformy Oburzonych. Wtedy debatowali wspólnie z Pawłem Kukizem. - W tej sali, z tego spotkania wyszło memorandum, wniosek – wtedy do pana prezydenta Komorowskiego, o to, abyśmy rozpoczęli debatę na temat wzmocnienia referendum obywatelskich. Dziś pytanie dotyczące obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej miliona obywateli i tego, by referendum było wiążące, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania uważam za zwieńczenie naszych wspólnych wysiłków. Niestety Paweł Kukiz nie mógł być dzisiaj na tej konferencji ze względu na sprawy osobiste – ślub córki –A na koniec zaapelował, by wszyscy obywatele zaangażowali się w referendum konsultacyjne: - Nie wyobrażam sobie, że Senat nie wyrazi panu prezydentowi zgody na to referendum. Byłoby to zaprzeczenie demokracji w naszym kraju i cofnięcie się o krok, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i angażowanie się Polaków w sprawy społeczne. Decyzja pana prezydenta o referendum jest dla nas bardzo ważna i przyjmujemy ją z wielką radością – zakończył Duda.