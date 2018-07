Lechia Gdańsk zbliża się do ligowego startu. Niespełna dwa tygodnie pozostały do inauguracyjnego meczu biało-zielonych z Jagiellonią w Białymstoku.

Kadra zespołu biało-zielonych jest szeroka, bowiem wrócili zawodnicy z wypożyczeń. Podczas zgrupowań w Cetniewie i Opalenicy wszyscy dostali szansę od trenera Piotra Stokowca. Szkoleniowiec nie podjął jeszcze decyzji, aby kogoś odesłać na wypożyczenie. Drużynie przydałyby się na pewno wzmocnienia, bo na razie jedyni nowi piłkarze to Zlatan Alomerović, Jarosław Kubicki i Egy Maulana Vikri.- Chcemy budować zaplecze dla pierwszego zespołu, czyli tak naprawdę przygotowywać młodych zawodników, by grali. Nie spieszy się nam z wypożyczaniem zawodników. Cały czas myślę o stoperze i napastniku, aby zwiększyć rywalizację. Muszą to być jednak zawodnicy aspirujący do gry w pierwszym składzie - mówi zdecydowanie trener Stokowiec. - Mimo że mamy wielu młodych zawodników, to toczy się wyrównana rywalizacja, może brakuje im minut na boisku czy doświadczenia, ale widać, że bardzo chcą. Myślę, że to jest nasza siła. Wiem, że mam piłkarzy, którzy ciągle się rozwijają, idą w górę i stawiają coraz wyżej poprzeczkę. Dlatego moim obowiązkiem jest być także przygotowanym na taką ewentualność, że nikt do nas nie dołączy. Mamy jeszcze trochę czasu, możliwych jest kilka scenariuszy, na które muszę być gotowy.Wzmocnieniem zespołu ma być też Rafał Wolski, który wiosną nie grał po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Piłkarz od początku przygotowań trenuje z zespołem i jak sam podkreśla powinien wrócić na boisko szybciej, bo początkowo szacowano, że nastąpi to na przełomie sierpnia i września.- Jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonuje, a musimy pamiętać, że cztery miesiące temu przeszedł poważny zabieg. Wszystko jest na dobrej drodze, by niedługo wrócił na boisko. Wprowadzamy go stopniowo do zajęć o pełnej intensywności oraz w kontakcie z przeciwnikiem - zdradził trener Stokowiec.Lechia przed rozpoczęciem sezonu zagra w Gdańsku dwa kolejne mecze sparingowe. W piątek (13 lipca) o godzinie 17 na Stadionie Energa z piątym zespołem ligi greckiej, Asteras Tripolis FC, a 14 lipca z Gryfem Słupsk. Piątkowy mecz będzie połączony z oficjalną prezentacją zespołu biało-zielonych.