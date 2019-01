Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk: Do derbów musimy podejść z chłodną głową i z gorącym sercem [rozmowa]

Remis cenny dla Lechii, bo szło ciężko?

Biorąc pod uwagę przebieg spotkania i trochę naszą nieporadność w pierwszej połowie i to, że do 85 minuty nie udało się strzelić bramki, to na pewno punkt jest cenny. Nie chcę być zbyt ostry, bo najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć wnioski i wiedzieć dlaczego coś funkcjonowało, a coś nie. Przerwa na kadrę i wyjazdy zawodników wybija nas trochę z rytmu. Jest progres, bo poprzednio przegraliśmy po przerwie, a teraz mamy remis, a przy odrobinie szczęścia mogło być jeszcze lepiej. Piast to jednak solidna drużyna, z którą wszyscy będą mieli problem i myślę, że ten remis jest sprawiedliwy. Cieszę się, że wróciliśmy gry. Zaryzykowaliśmy ze zmianami, dobrą dyspozycję w tygodniu prezentowali Arak i Sobiech i odwróciły się proporcje. To my zaczęliśmy przeważać. Do końca spotkania dążyliśmy do zwycięstwa i ostatnia akcja mogła się skończyć dla nas szczęśliwie, ale chyba tego szczęścia byłoby za dużo. Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo w Gliwicach i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Musimy lepiej kontrolować mecz i bardziej dominować.