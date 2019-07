Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk: Też jesteśmy kibicami Lechii. Mamy wspólne dobro i trzeba je szanować [rozmowa]

W Trójmieście są dwie drużyny w ekstraklasie i jak ktoś siedzi w futbolu, to wie, że tutaj piłka jest na dobrym poziomie. Tu jest takie zagłębie piłkarskie, a do tego oczywiście piękne miasto, żyjące swoim tempem. Większa aglomeracja, ale z wyciszeniem, spokojem, a ja mieszkałem już w kilku miastach i to doceniam. Ludzie mają większy spokój i nie ma nerwowości. Jest też piękny stadion i atmosfera na meczach. Jak na polskie warunki to czołówka ligi. Nie jest łatwo przyciągnąć 10 tysięcy ludzi na stadion, a w Gdańsku na meczach to jest absolutne minimum.

Powtórzę, że gramy dla kibiców. Nie dociera do mnie to, że zdobyliśmy jedne czy drugie trofeum. Nie żyję tym, bo skupiam się na dalszej pracy, a jest jej dużo. Chcemy więcej, chcemy wygrywać. Jak ktoś zdobędzie mistrzostwo, to chce mieć następne. Nie ciąży mi granie o najwyższe cele, bo o to chodzi.

Jak stoję na światłach, to raczej zawsze ktoś mi pomacha i fajnie jak kciuk jest podniesiony do góry. Nie stronię od tego, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi i gramy dla kibiców. Też jesteśmy kibicami Lechii, mamy wspólne dobro i to trzeba szanować. Wyniki to wypadkowa wielu rzeczy, ale kibice doceniają naszą ciężką pracę. Czasami może nam coś nie wychodzić, ale jest zaangażowanie.

To prawda i nadal będę to robił. Nie będę mówił, że gramy o mistrzostwo, a kibice niech sami sprecyzują nasz cel. Bez sensu jest deklarowanie czegoś, kiedy mogą być sytuacje losowe, jak kontuzje albo transfery. Cieszę się, że jesteśmy wśród drużyn, które będą się liczyć. Poprzeczka jest wysoko zawieszona, ale to jest coś, do czego dążyliśmy. Będzie wiele trudnych momentów, bo sezon jest długi, ale też sprawiedliwy. Mówię głównie o 30 kolejkach, bo co do siedmiu pozostałych to miałbym już pewne wątpliwości.

Liga Europy to dla kibiców coś nowego, żyją tą rywalizacją. A Pan widzi oczami wyobraźni Lechię na przykład w fazie grupowej?

Też nie chcę narzucać celów skoro Lechia nigdy w historii nie grała w grupie. Jestem ambitnym człowiekiem i dopóki będzie chociaż 1 procent szans, to będziemy walczyć. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to trudna droga. Już teraz będzie mocny rywal, ale patrzymy na siebie. Ligę Europy sobie wywalczyliśmy i te kwalifikacje to nagroda, a nie coś, co nas martwi. Jesteśmy dobrze przygotowani, zorganizowani i sam jestem ciekawy jak to wyjdzie w konfrontacji z solidnymi drużynami, które mają dużo większe doświadczenie. Ja już dotknąłem europejskich pucharów i wiem, czego mogę się spodziewać. Wiem co to są przeloty, czartery, odprawy, nocne powroty i zaraz rozgrywanie następnego meczu. Wiedziałem, że aby mieć szansę to trzeba mieć przygotowaną drużynę i dlatego zależało mi na transferach. Może mogły być lepsze, ale wolałem zawodników już przygotowanych i jesteśmy jedną z nielicznych drużyn, które przeprowadziły transfery już w maju. Miałem komfort pracy, a efektem tego jest Superpuchar.